Un nemico che ti vuole bene: sul set della commedia nera con Diego Abatantuono e Antonio Folletto

Piove, piove quasi ininterrottamente a Tricase Mare, in Salento, fuori dalla villa, circondata dai muretti in pietra e dai fichi d'India, in cui il regista italo-svizzero Denis Rabaglia sta girando Un nemico che ti vuole bene, una commedia nera scritta insieme a Heidrun Schleef, Luca De Benedittis, Diego Abatantuono e David Mcwater. Piove e fa freddo nel giorno in cui le porte del set vengono aperte a un piccolo gruppo di giornalisti di cui facciamo parte anche noi, ma the show must go on per gli attori e la troupe asserragliati dentro a un paio di stanze ingombre di attrezzature tecniche e arredi e oggetti di scena. Fuori, il cielo è grigio-azzurro e il vento agita gli ulivi, e si vede il mare, celeste tendente al violetto e bellissimo.

Prima di intervistare alcuni degli interpreti di Un nemico che ti vuole bene, in un'ampia cucina e nel giardino, dove ci avvolgiamo in provvidenziali coperte di pile e beviamo tè caldo, incontriamo il produttore (anche esecutivo) Andrea Preti, ex modello nonché attore che ci spiega la genesi del progetto e che nel film interpreta un ruolo.

"Un nemico che ti vuole bene" - ci dice - "nasce da un romanzo noir polacco ispirato a un fatto vero accaduto durante gli anni 70' di cui Denis Rabaglia si è innamorato. Racconta la storia di un killer in fin di vita che viene soccorso da un passante in bicicletta. Non appena si riprende, il delinquente decide di sdebitarsi con il suo salvatore offrendosi di uccidere qualcuno per lui. Il professore però non ha nessuno di cui vorrebbe sbarazzarsi, e allora il killer inizia a darsi da fare per trovare difetti negli amici e familiari dell'uomo. A questa vicenda, che è un thriller carico di suspense, abbiamo aggiunto un elemento buffo, divertente, senza però stemperare la tensione e conservando un forte elemento di mistero".

Se Diego Abatantuono fa la parte del "salvatore" (che è un professore di astronomia) e Antonio Folletto impersona il killer, nel film Sandra Milo è la mamma severa e "peperina" di Abatantuono e Massimo Ghini l'ex marito nonché amante della sua attuale moglie. Sul set pugliese li abbiamo incontrati insieme a Mirko Trovato e al regista, mentre aspettiamo l'uscita in sala per fare quattro chiacchiere con Antonio Catania, Gisella Donadoni, Roberto Ciufoli, Annabella Calabrese, Ugo Conti.

Oltre che dalla Falkor Production di Andrea Preti, Un nemico che ti vuole è prodotto dalla Turnus Films di Michael Steiger e dalla Viva Productions, di cui è a capo Pierpaolo Piastra. Gli altri luoghi delle riprese sono Casarano, Lecce, Bari, Trani, Acquaviva delle Fonti e, in Svizzera, Gstaad. L'uscita in sala è prevista per il prossimo autunno.