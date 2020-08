Trento Film Festival, online una piattaforma di streaming tutta dedicata al cinema di montagna, esplorazione e avventura

News Cinema

La storica manifestazione trentina, giunta alla 68esima edizione, lancia una piattaforma navigabile che offre la possibilità agli spettatori ovunque siano di vedere un singolo film o acquistare un abbonamento completo.

Se la pandemia complica gli spostamenti, allora è il momento di sperimentare e proporre una piattaforma dedicata agli amanti del cinema di montagna, esplorazione e avventura. È quello che devono aver pensato al Trento Film Festival, che con il consueto spirito pragmatico di quella splendida terra si è subito organizzato mettendo in piedi una piattaforma di streaming, ora lanciata per tutti gli spettatori, che per la prima volta consentirà di accedere dal 27 agosto, da tutta Italia, direttamente da casa, a 100 film per due settimane, accompagnando idealmente la 68° edizione di uno dei festival più antichi, ma sempre proiettati al futuro e all’innovazione, del nostro paese.





Da oggi potrete curiosare nella piattaforma e registrarvi, mentre dal 27 agosto, in contemporanea con l’apertura del Trento Film Festival e in base al programma delle proiezioni sarà il momento di accomodarsi in poltrona con birra e popcorn. Ogni film andrà infatti online il giorno successivo alla presentazione nei cinema di Trento, per preservare la scoperta per gli spettatori in sala, rimanendo disponibile per una settimana intera.

Sarà possible di acquistare il singolo film (a 4 euro) o l’abbonamento completo (a un prezzo speciale di 20 euro per l’intera selezione), mentre la visione degli oltre quaranta corti disponibili sarà gratuita. Ogni film avrà un numero limite di spettatori stabilito in 500, quindi come al cinema sarà bene prenotare il proprio posto per tempo. Una volta acquistato, il film rimane disponibile nella videoteca personale per sette giorni. Una volta avviata la prima visione, ci saranno 36 ore di tempo per completarla.

A inaugurare la piattaforma – che ha in Brennercom il partner principale - sarà Cholitas di Jaime Murciego e Pablo Iraburu, appassionante racconto di una spedizione unica, in cui cinque donne indigene boliviane affrontano la scalata dell’Aconcagua indossando i loro abiti tradizionali, come gesto di liberazione ed emancipazione. Il 27 agosto, grazie alla collaborazione con Montura, i primi 500 utenti che si registreranno avranno la possibilità di vedere il film gratuitamente, in contemporanea con l’anteprima a Trento.

Vale la pena fare un salto in città anche solo per le proiezioni, esclusive per il pubblico presente e non per lo streaming, dei due titoli vetrina di questa edizione. Stiamo parlando dell’evento di chiusura, Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin, commovente omaggio di Werner Herzog al grande viaggiatore e scrittore, suo grande amico, che vi consigliamo davvero di non perdere, in sala in autunno per Wanted, oltre a Paradise, una nuova vita di Davide Del Degan, già presentato a Busan, ambientato nelle alpi friulane, che sarà distribuito nelle sale da Fandango.

Per il programma completo delle proiezioni, cento film per ripartire, ma anche degli eventi e delle attività che vi aspettano a Trento, vi rimandiamo al sito ufficiale. Per la visione dei film visitate, e intanto registratevi, sulla piattaforma streaming.