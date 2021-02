Tracce di follia: il trailer del film italo-svizzero che scuote il cinema indipendente

News Cinema

Ne sentiremo parlare nel corso del 2021 di Tracce di follia, film in lizza per le selezioni di numerosi festival e di prossima uscita nei cinema.

Nonostante l'immensa difficoltà che il Covid nel settore del mondo dello spettacolo, alcune produzioni sono riuscite a portare avanti i loro progetti. Tra queste c'è l'Indipendent Movie Productions di Daniele Marcheggiani che ha sede a Lugano, in Svizzera. La società ha coordinato il proprio sforzo produttivo per completare le riprese, svoltesi anche in Lombardia, una delle regioni più colpite in Italia dalla pandemia. Il film si intitola Tracce di follia, è diretto dal 24enne Michele Di Rienzo che qui esordisce nella regia del lungometraggio, ed è interpretato dallo stesso Marcheggiani nel ruolo del protagonista insieme a Simone Passero, Gloria Anselmi, Mauro Negri e Fabrizio Rocchi.

"Volevo fare un film, dove avessi la possibilità di interpretare un personaggio dalle diverse sfaccettature e non lineare" racconta l'attore e produttore Daniele Marcheggiani, che ha dovuto gestire il suo doppio ruolo durante la lavorazione. "Immancabilmente ti lasci trascinare da tutti i problemi che si verificano sul set e tendi ad ascoltare anche tutti i discorsi fatti dalla crew per risolverli. Questo all’inizio ti distrae molto, ma poi ho iniziato a staccarmi dalla parte di produttore e mi sono calato completamente nel personaggio".

Tracce di follia: la trama del thriller psicologico

James e Stephanie sono una coppia benestante e felice. Arriva però il giorno in cui lui è costretto a fare i conti con un passato oscuro che non riesce a mettere a fuoco. La situazione peggiora e James si ritrova recluso in casa. Con l'aiuto del Dottor Bryant durante una serie di sedute psicanalitiche, lentamente i ricordi riaffiorano ma non sono quelli che la coppia si aspettava. Tra bugie, promesse, una relazione sempre più instabile e segreti ancora da rivelare, l’ispettore Gray irrompe nelle loro vite per indagare su un crimine avvenuto in circostanze molto sospette.