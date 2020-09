The Wolf Of Snow Hollow: licantropi e sceriffi di provincia nel trailer di un horror insolito

News Cinema

Un film che mescola horror, thriller e commedia nera che è stato scritto, diretto e interpretato dall'americano Jim Cummings, che nel 2018 si era fatto conoscere con Thunder Road. Nel cast di The Wolf Of Snow Hollow, anche il compianto Robert Forster.

In una piccola cittadina di montagna dello Utah, negli Stati Uniti, dopo ogni luna piena vengono ritrovati cadaveri orribilmente deturpati. Il vice-sceriffo locale - un ex alcolista che è alle prese con un matrimonio fallito, una figlia adolescente e ribelle, e una serie di colleghi strampalati - diverrà ossessionato dalla ricerca di quello che si vuole convincere a tutti i costi essere un killer umano e non, come pensano in molti, un lupo mannaro.

Questa, in estrema sintesi, è la trama di un film intitolato The Wolf of Snow Hollow che, a giudicare dal primo trailer che vi proponiamo di seguito, sembra insolito e intrigante nel suo mescolare i toni dell'horror con quelli della commedia nera e con quelli dello spirito più bizzarro e anticonformista dell'indie americano.

A scrivere, dirigere e interpretare il film nel ruolo di protagonista (che ha definito "uno stronzo, un bulldozer, uno che non ascolta nessuno") è stato Jim Cummings, poliedrico personaggio che nel 2018 si era fatto conoscere con un piccolo film intitolato Thunder Road, vincitore del Gran Premio della Giuria al South by Southwest dello stesso anno.

Con sé nel cast, Cummings ha voluto Robert Forster (il padre del protagonista, vero sceriffo della città), che proprio in The Wolf of Snow Hollow ha fatto la sua ultima apparizione prima di morire nell'ottobre dello scorso anno, e Riki Lindhome, attrice vista di recente in Cena con delitto - Knives Out ma che in America è nota soprattutto come interprete comica e parte del due comico-musicale Garfunkel and Oates.

Il film debutterà negli USA nei cinema e in digitale distribuito da Orion Classics.

La canzone che fa da colonna sonora al trailer di The Wolf of Snow Hollow è "Little Red Riding Hood" di Valen.

The Wolf of Snow Hollow: il trailer