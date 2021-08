Teenage Mutant Ninja Turtles: il ritorno delle Tartarughe Ninja in un nuovo film live action

News Cinema

I fratelli Casey e Colin Jost sono stati incaricati di scrivere un nuovo film in live action delle celeberrime Teenage Mutant Ninja Turtles.

Una serie a fumetti nel 1984, serie televisive animate e live action, videogames e quattro lungometraggi: è questa la saga delle Tartarughe Ninja, in America Teenage Mutant Ninja Turtles o TMNT. Adesso c'è un nuovo film dal vivo in preparazione sulle celebri tartarughe che portano gli artistici nomi di Raffaello, Michelangelo, Donatello e Leonardo.

Il compito di scrivere una nuova storia per il quartetto è stato affidato ai fratelli Casey e Colin Jost, quest'ultimo autore del Saturday Night Live nonché marito di Scarlett Johansson e attore.

Si tratta di un altro film rispetto a quello animato in computer grafica prodotto da Seth Rogen per Paramount e Nickelodeon, a conferma della continua popolarità di questi personaggi, il cui primo film uscì al cinema nel 1990. In totale, i film delle Tartarughe Ninja hanno incassato al box office mondiale oltre un miliardo di dollari.