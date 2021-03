Sylvester Stallone scrive la serie prequel di Rocky, i suoi fan: "Bella idea, ma tu sei insostituibile"

News Cinema

Con un paio di post su Instagram, Stallone mostra ai fan le prime bozze di una serie su Rocky Balboa che sta scrivendo, ambientata 14 anni prima degli eventi di Rocky del 1976.

Se foste voi gli autori e interpreti di uno dei personaggi più iconici di sempre della storia del cinema mondiale, onestamente, riuscireste davvero a mettere una parola fine alla sua saga? Sapendo che proprio quel personaggio vi ha cambiato la vita e avete convissuto con lui la maggior parte della vostra carriera professionale?

Sylvester Stallone, che con Creed II aveva ufficialmente dato l'addio al personaggio di Rocky (parlando di interpretazione sullo schermo), ha terminato da poco un rimontaggio di Rocky IV, una nuova versione che ha curato tagliando qualche scena e aggiungendo materiale non usato in precedenza, che a un certo punto vedremo da qualche parte.

Ma non è finita qui. Stallone ha condiviso su Instagram la prima bozza di quella che è un'idea per raccontare Rocky prima che diventasse Rocky.

Si tratta di una serie prequel ambientata nel 1964 che in 10 episodi arriverebbe ad allacciarsi agli eventi del primo film su Rocky del 1976. In questo modo potremmo vedere il futuro campione di pugilato quando è ancora adolescente e vive con la madre nei sobborghi di Philadelphia, e quando incontra per la prima volta Paulie e la sorella Adrien, mentre gli Stati Uniti attraversano i turbolenti e dinamici anni 60.

Tra gli appunti di Sylvester Stallone si leggono queste righe:

Con le attività sociali del periodo in pieno fermento, noi entriamo nella piatta esistenza del 17enne Robert "Rocky" Balboa. Quando abbiamo conosciuto Rocky nel 1976, lui era un'anima perduta, un uomo dimenticato con una vita sprecata, fino a quando si è trasformato in un vincente. Ora vediamo questo ragazzo lottare come tutti i giovani in cerca di loro stessi.

Rocky la serie prequel: cosa pensano i fan dell'idea di Stallone

Sotto i post pubblicati da Stallone, piovono commenti entusiati da parte dei fan che sono tanto in festa quanto preoccupati. Sono in tantissimi a dire che "è impossibile immaginare Rocky interpretato da un altro attore".

Viene tirato in ballo l'esempio "non felice", dice qualcuno, di Solo - A Star Wars Story in cui Alden Ehrenreich ha avuto l'arduo compito di dare vita a un personaggio iconico incarnato da Harrison Ford. Altri propongono di usare la tecnica di ringiovanimento vista in The Irishman, ma è evidente che la distanza tra l'attuale 74enne Stallone e la sua versione teenager è troppo ampia da colmare in computer grafica.

Se il progetto andrà in porto, e pare proprio di sì essendo la casa di produzione MGM molto accogliente nei confronti di questa idea, il giovane attore che sarà ingaggiato avrà un enorme macigno da portare sulle spalle.