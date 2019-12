Storia di un matrimonio trionfa ai Gotham Awards

News Cinema

Il film disponibile a giorni sulla piattaforma Netflix ha ottenuto i riconoscimenti principali.

La stagione dei premi è iniziata a tutti gli effetti, con il tradizionale battesimo dei Gotham Awards, riconoscimenti orientati al cinema indipendente e d’autore, che non saranno troppo indicativi per gli Oscar, ma possono farci capire quale potrebbero essere le sorprese di qualità dei prossimi mesi. Ha trionfato Storia in matrimonio, il divertente e poi doloroso racconto di un amore e di un divorzio diretto da Noah Baumbach, con Scarlett Johansson e Adam Driver, misteriosamente lasciato a secco della giuria dello scorso Festival di Venezia.

Al Cipriani Wall Street di New York, anche nota come Gotham, sono stati consegnati quattro premi a Storia di un matrimonio, tutti quelli per cui era stato nominato, tra cui miglior film. Vincitore anche Adam Driver come miglior attore, Baumbach per la sceneggiatura, oltre al premio del pubblico. Il premio per l’attrice è andato a Lady Awkwafina per The Farewell, in uscita anche in Italia dal 24 dicembre.

Erano già previsti, ma non per questo meno meritati, dei tributi a Laura Dern, presente con un brillante ruolo da caratterista in Storia di un matrimonio, e Sam Rockwell, oltre a Ava DuVernay.

Le nomination dei Gotham Awards sono selezionate da un comitato di critici, giornalisti, programmatori di festival, e curatori. Giurie separate di sceneggiatori, registi, attori, produttori, montatori e altre categorie sono coinvolti nella scelta finale del vincitore.