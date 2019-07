San Diego Comic Con: Mahershala Ali è il nuovo Blade!

News Cinema

Il nuovo cinecomic con l'attore due volte Oscar è stato annunciato a sorpresa al Panel dei Marvel Studios.

Il grosso progetto a sorpresa annunciato da Kevin Feige al panel dei Marvel Studios al San Diego Comic Con 2019 è un nuovo reboot di Blade. A salire sul palco per presentarlo è stato niente meno che il due volte premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight, Green Book), il quale interpreterà il vampiro/uomo protagonista del fumetto. La Hall H ha accolto la notizia del nuovo progetto con un fragoroso boato, segno di quanto sia amato il personaggio dei fumetti. E’ da molto tempo che gli appassionati di Blade sognavano un nuovo adattamento per il grande schermo, la i Marvel Studios non si erano mai pronunciati in merito. Ovviamente fino ad oggi.

Ricordiamo che a portare per primo Blade sul grande schermo è stato Wesley Snipes, il quale ha interpretato il supereroe in una trilogia cominciata nel 1998. Il miglior episodio è senza dubbio il secondo, diretto da Guillermo Del Toro nel 2002. Nel cast oltre a Snipes figuravano anche Ron Perlman, Kris Kristofferson, Leonor Varela e un allora piuttosto sconosciuto Norman Reedus.

Non si sa ancora chi dirigerà la nuova versione di Blade né chi saranno gli altri attori che comporranno il cast. Ulteriori notizie riguardo il progetto appena annunciato sono da attendersi nei prossimi giorni.