SAG Awards 2020: le nomination per i migliori attori, le migliori attrici e i migliori cast dell'anno

Come vederete nella lista qui sotto, a parte un paio, i nomi dei candidati come migliore attore e migliore attrice non si discostano molto da quelli annunciati un paio di giorni fa in occasione delle nomination ai Golden Globes 2020. I Premi saranno consegnati il 19 gennaio prossimo durante la cerimonia che vedrà Robert De Niro (unico non candidato tra i tre protagonisti di The Irishman) ricevere dalle mani di Leonardo DiCaprio il SAG Life Achievement Award.

Ecco i candidati ai SAG Awards 2020 per il cinema

Miglior Attore Protagonista:

CHRISTIAN BALE in Le Mas 66 - La grande sfida

in Le Mas 66 - La grande sfida LEONARDO DiCAPRIO in C'era una volta a... Hollywood

in C'era una volta a... Hollywood ADAM DRIVER in Storia di un matrimonio

in Storia di un matrimonio TARON EGERTON in Rocketman

in Rocketman JOAQUIN PHOENIX in Joker

Migliore Attrice Protagonista

CYNTHIA ERIVO in Harriet

in Harriet SCARLETT JOHANSSON in Storia di un matrimonio

in Storia di un matrimonio LUPITA NYONG'O in Noi

in Noi CHARLIZE THERON in Bomshell

in Bomshell RENÉE ZELLWEGER in Judy

Miglior Attore Non Protagonista:

JAMIE FOXX in Il diritto di opporsi

in Il diritto di opporsi TOM HANKS in Un amico straordinario

in Un amico straordinario AL PACINO in The Irishman

in The Irishman JOE PESCI in The Irishman

in The Irishman BRAD PITT in C'era una volta a... Hollywood

Migliore Attrice Non Protagonista

LAURA DERN in Storia di un matrimonio

in Storia di un matrimonio SCARLETT JOHANSSON in Jojo Rabbit

in Jojo Rabbit NICOLE KIDMAN in Bombshell

in Bombshell JENNIFER LOPEZ in Le ragazze di Wall Street

in Le ragazze di Wall Street MARGOT ROBBIE in Bombshell

Miglior cast di un film

BOMBSHELL

THE IRISHMAN

JOJO RABBIT

C'ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD

PARASITE

Miglior insieme di stuntmen