Ryan Reynolds conferma il sequel per Free Guy che sta spopolando in America

News Cinema

Con un soddisfacente (sempre in tempi di pandemia) incasso di 28,4 milioni di dollari, Free Guy si assicura un sequel da parte della Disney che aveva rilevato il film con l'acquisizione della 20th Century Fox.

Ancor prima che si concludesse il weekend appena trascorso, Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy avevano già ricevuto l'incarico di mettere in cantiere un sequel per Free Guy. Nato come un progetto originale per la 20th Century Fox prima dell'acquisizione da parte della Disney, il film è stato completato alla fine del 2019 ma è uscito solo ora a causa dei continui rinvii dovuti alla pandemia. L'incasso del weekend nel Nord America ammonta a 28,4 milioni di dollari e sale a 50 milioni se si contano gli introiti provenienti dal resto del mondo. E questo è solo l'inizio per Free Guy, una commedia action intelligente che riesce perfino a prendere in giro i grandi studi di Hollywood e la loro ossessione monetaria per sequel e franchise (inclusa la Disney a cui appartiene che ha saggiamente lasciato campo libero agli autori).

Attraverso i suoi canali social, il protagonista Ryan Reynolds ha fatto sapere di aver ricevuto l'incarico di pensare a un sequel. Nel messaggio l'attore ha sostanzialmente ironizzato sul fatto che dopo aver promosso per tre anni Free Guy come un film originale, la Disney confermava l'intenzione di voler produrre un sequel dando così origine a una nuova saga. Free Guy è uscito esclusivamente al cinema con una finestra di tempo di 45 giorni prima di approdare ai servizi streaming, precisamente su HBO Max. Perché non è stato contemporamente reso disponibile anche su Disney+ come accaduto per Jungle Cruise, Black Widow e Crudelia? Perché secondo una questione contrattuale precedente, i film dell'etichetta 20th Century Studios (ex Fox) negli Stati Uniti sono soggetti a un accordo con la HBO e solo successivamente potranno approdare anche su Disney+.