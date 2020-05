Ryan Gosling indosserà di nuovo la tuta spaziale per Phil Lord e Chris Miller

News Cinema

Dopo The First Man, Ryan Gosling sarà un astronauta in Project Hail Mary, tratto da un libro dell'autore di The Martian, diretto dal registi di Lego Movie.

Dopo aver vestito la tuta spaziale per Damien Chazelle in The First Man, Ryan Gosling tornerà a indossarla per un film che sarà diretto e prodotto da Phil Lord e Chris Miller, registi di Lego Movie e dei due Jump Street, nonché vincitori di un Oscar per la produzione di Spider-Man: Un nuovo universo. La storia è tratta dal nuovo romanzo dello scrittore Andy Weir, autore anche di The Martian. Sembra che sia stato proprio Gosling, ancor prima di aver finito di leggere il libro in bozze, ad insistere per averli come registi. La Universal, che ha con loro un accordo preferenziale, ha dato il permesso alla MGM di scritturarli per la regia di questo film.

Intitolata almeno provvisoriamente Project Hail Mary (ovvero Progetto Ave Maria), la storia racconta di un uomo su un'astronave che scopre di essere l'unico a poter salvare la Terra. Lord e Miller sono sicuramente in sintonia con l'autore, visto che si erano già assicurati i diritti del precedente libro di Weir, "Artemis". Per i registi si tratta del ritorno nello spazio dopo la deludente esperienza di Solo, il film di Star Wars che avevano abbandonato. Speriamo che stavolta vada meglio.

Per chi volesse leggere il romanzo, avvertiamo che uscirà solo nella primavera del 2021, pubblicato da Random House. I diritti del libro, ambitissimi, sono stati acqusitati a caro prezzo (si parla di una cifra con sette zeri).

Questa la dichiarazione in proposito di Michael De Luca e Pamela Abdy, a capo della MGM:

Tutti noi alla MGM siamo incredibilmente elettrizzati da questa squadra da sogno che si sta formando intorno al sorprendente romanzo di Andy. Con la loro magistrale capacità di equilibrare dramma, azione e umorismo, Phil e Chris sono i registi perfetti per affrontare questo materiale unico, e siamo felicissimi di averli come partner insieme a Ryan, Ken, Andy, Amy (Pascal) e Aditya per portare questo film nei cinema di tutto il mondo.