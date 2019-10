Romics XXVI, Romics d'Oro a Stuart Penn, esperto di effetti visivi

News Cinema

Come sempre non c'è solo illustrazione alla manifestazione romana: Stuart ha lavorato su Avengers Endgame, tra gli altri.

Il Romics XXVI, in programma alla Fiera di Roma fino a domenica 6 ottobre, consegnerà uno dei suoi Romics d'Oro alla carriera a Stuart Penn: diversamente dai suoi colleghi premiati, Penn non è un illustratore ma un supervisore di effetti visivi dalla lunga esperienza. Il riconoscimento conferma la natura crossmediale che caratterizza la manifestazione.

Visual Effects Supervisor per lo studio inglese Framestore, Penn lavora in studi che hanno conseguito Oscar per Gravity di Alfonso Cuarón, La bussola d’oro di Chris Weitz, Avatar di James Cameron. Mark Ruffalo è diventato il nuovo docile “Smart Hulk” di Avengers - Endgame grazie alle cure proprio di Stuart, che comunque vanta in curriculum blockbuster come Iron-Man 3, Il cavaliere Oscuro, Guardiani della Galassia, Harry Potter e la camera dei segreti, King Arthur, X-Men e Alien Covenant.

Ricercatore di fisica per dieci anni prima di lasciare tutto ed entrare nel cinema, Penn è specializzato nel creare nuove soluzioni tecniche per richieste inedite. Il pubblico di Romics potrà ascoltare Penn sul tema “rendere possibile l’impossibile” in un panel previsto sabato 5 dalle 12 alle 13 presso il Padiglione 9. Motion control, interazioni con la fotografia, meccaniche virtuali per ologrammi e illuminazione sul set. I curiosi del dietro le quinte sono allertati!



Per ulteriori informazioni sul programma, vi rimandiamo al sito ufficiale del Romics.