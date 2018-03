Romics: Il Gran Galà del Doppiaggio alla sua XV Edizione

Durante la XXIII Edizione del Romics, che si svolgerà alla Fiera di Roma dal 5 all'8 aprile, si svolgerà il consueto Gran Galà del Doppiaggio, giunto a sua volta alla quindicesima edizione.

L'appuntamento con le voci più amate del panorama italiano offre la possibilità di incontrare i professionisti che doppiano i protagonisti di film, serie tv, serie animate e film d’animazione.

Un percorso di mesi di lavoro che sarà sottoposto al vaglio della Giuria di Qualità composta da Georgia Lepore, Paola Majano, Giorgio Borghetti, Roberta Greganti, Stefano Mondini, Massimo De Ambrosis, Alessio Binachi, Maura Cenciarelli. I membri stanno già decidendo i sette vincitori delle categorie in concorso: miglior doppiaggio di film d’animazione, miglior doppiaggio di film, miglior doppiaggio di serie tv, miglior voce femminile e maschile di un cartone animato e miglior voce femminile e maschile dell'anno.

I premi saranno consegnati sabato 7 aprile nel pomeriggio, come di consueto presso il Pala Romics, Sala Grandi Eventi e proiezioni. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a fare riferimento al sito ufficiale del Romics.