Resident Evil: Johannes Roberts aggiorna i fan sul reboot

Durante la campagna pubblicitaria del suo nuovo 47 Meters Down: Uncaged - sequel del fortunato film del 2017 - il regista Johannes Roberts ha aggiornato i fan di Resident Evil sul reboot progettato dalla Constantin Films che lui dirigerà. Il progetto è in piena salute e in veloce via di sviluppo.

Ecco le parole del cineasta: "Al momento siamo in fase di sviluppo attiva. Ho proposto loro un'idea e l'hanno amata. Quindi ci stiamo mettendo in moto proprio mentre parliamo, sono nei loro uffici tutto il tempo. E' fantastico, sarà molto, molto pauroso. E tornerà alle radici del gioco. Al momento non sono in grado di dire più di questo, ma sarà molto divertente."

Ricordiamo che all'inizio a produrre il reboot di Resident Evil doveva essere la Atomic Monster di James Wan, che però ha abbandonato il progetto. Il franchise con protagonista Milla Jovovich ha guadagnato in tutto il mondo 1,2 miliardi di dollari, il miglior successo per un progetto tratto da videogame.