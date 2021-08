Raymond & Ray: Ewan McGregor ed Ethan Hawke per la prima volta insieme in un film

News Cinema

Ewan McGregor ed Ethan Hawke saranno i protagonisti del film Apple Raymond & Ray, storia di due fratelli che sarà diretta da Rodrigo García e prodotta da Alfonso Cuarón.

Apprendiamo con grandissimo piacere che uniranno le forze, in un film targato Apple Studios e intitolato Raymond & Ray, due attori che letteralmente adoriamo e che non hanno mai duettato davanti alla macchina da presa: Ewan McGregor ed Ethan Hawke. A dirigerli sarà Rodrigo García, che conosciamo come il regista di Albert Nobbs e che ha già lavorato con McGregor in The Last Days in the Desert.

Raymond & Ray rientra nel disegno di Apple di forgiarsi di titoli di grande qualità se non d'autore. La piattaforma streaming si è già assicurata Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, il film di fantascienza con Tom Hanks Finch, The Tragedy of Macbeth di Joel Coen e Shaper, con Julianne Moore. Della trama di Raymond & Ray si sa solo che ruota intorno a due fratelli che hanno vissuto tutta la vita nell'ombra del loro terribile padre e che, durante il suo funerale, cercano di reinventarsi con umorismo, rabbia, follia e perfino amore.

Prodotto da Alfonso Cuarón, Bonnie Curtis (Salvate il soldato Ryan e Albert Nobbs), e Julie Lynn (Albert Nobbs e Fino all'osso), Raymond & Ray non ha ancora una data di debutto né di inizio riprese.

Ewan McGregor, che abbiamo visto non troppo tempo fa nella serie Halston, ha finito da poco di girare la miniserie Obi-Wan Kenobi, incentrata sul personaggio da lui già interpretato nei film di Star Wars. Lo troveremo anche in Everest di Doug Liman. Ethan Hawke, invece, sta girando la serie Marvel Moon Knight e ci delizierà con la sua presenza nel sequel di A cena con Delitto e nel film di Abel Ferrara Zeroes & Ones.