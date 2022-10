Raymond & Ray: in anteprima esclusiva il trailer italiano del film con Ethan Hawke e Ewan McGregor!

News Cinema

Vedremo Raymond & Ray, con l'inedita coppia formata da Ethan Hawke e Ewan McGregor, alla Festa del cinema di Roma, prima dell'arrivo su Apple TV+ il 21 ottobre. Ecco in anteprima esclusiva il trailer italiano del film.

Tra i film più attesi della prossima Festa del cinema di Roma c'è sicuramente Raymond & Ray, il film di Rodrigo Garcia in cui Ethan Hawke ed Ewan McGregor, per la prima volta fianco a fianco, interpretano due fratellastri che si ritrovano in occasione della morte del padre, di cui condividono una pesante eredità e brutti ricordi, e che per questo hanno a lungo preferito dimenticare. Dopo la partecipazione al Festival, Raymond & Ray arriverà su Apple TV+ il 21 ottobre e noi siamo lieti di mostrarvi, intanto, il trailer ufficiale italiano in anteprima esclusiva.



Raymond & Ray: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Raymond & Ray: due grandi attori a confronto

Protagonisti di Raymond & Ray sono due attori che, come il buon vino, più invecchiano più migliorano: Ethan Hawke (Ray) ed Ewan McGregor (Raymond). L'attore americano e quello scozzese, da tempo di casa nel cinema made in USA, sono coetanei, hanno entrambi 51 anni e per la prima volta dividono la scena in questa tragicommedia che alterna momenti drammatici ad altri molto divertenti, in un'alternanza molto simile a quella che sperimentiamo nella vita stessa. Quando il più cinico Ray e il più riflessivo Raymond si ritrovano, scoprono che di quel padre terribile non sapevano quasi niente, incluso il fatto che aveva un'amante giovane e che ha dato loro un fratellino. Del cast fanno parte anche Sophie Okonedo, Vondie Curtis-Hall e l'attrice spagnola Maribel Verdù. Dirige Rodrigo Garcia, figlio del grande scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, che gli ha trasmesso il suo amore per il cinema.

Il film è scritto dallo stesso Rodrigo García e prodotto dal premio Oscar® Alfonso Cuarón insieme a Bonnie Curtis e Julie Lynn per conto di Mockingbird Pictures.

Gabriela Rodriguez e Shea Kammer sono i produttori esecutivi.