Peter Dinklage sarà un Cyrano senza nasone in un musical diretto da Joe Wright

Peter Dinklage sarà protagonista di una versione cinematografica del Cyrano de Bergerac ispirata al musical di cui è stato interprete principale. La regia sarà dell'inglese Joe Wright.

E’ sempre più lanciato Peter Dinklage, il Tyrion Lannister de Il Trono di Spade e non solo. Tra i film in cui lo vedremo, speriamo prima che poi, c'è un musical ispirato alla commedia teatrale di Edmond Rostand Cyrano de Bergerac. Il film è legato alla MGM, il cui nuovo presidente Michael de Luca viene dalla New Line e ha collaborato con registi del calibro di David Fincher, Paul Thomas Anderson e F. Gary Gary. A dirigere il nostro film sarà Joe Wright, che si è già cimentato nella reinterpretazione di un classico con Orgoglio e pregiudizio e Anna Karenina.

Per amor di precisione dobbiamo dire che Cyrano - il film è la trasposizione del musical sempre interpretato da Peter Dinklage e diretto da sua moglie Erica Schmidt, che ha scritto la sceneggiatura della versione per il grande schermo. Gli altri interpreti del musical di cui ignoriamo la data di inizio lavorazione, e in cui il protagonista non ha il naso grosso, sono Haley Bennett (nella parte di Rossana), Brian Tyree Henry e Ben Mendelsohn. Le musiche, come per lo spettacolo teatrale, le dobbiamo ad Aaron Dessner e Bryce Dessner, membri della rock band The National, mentre i testi delle canzoni sono opera del frontman del gruppo Matt Berninger e di Carin Besser.

Peter Dinklage ha un futuro strabordante di progetti, fra cui Brothers (con Josh Brolin) e The Thicket, dal romanzo di Joe Lansdale La foresta. Ricordiamo che il Cyrano de Bergerac è già approdato diverse volte al cinema. La versione forse più famosa è quella del 1990 interpretata da Gérard Depardieu.