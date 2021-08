Per gli amanti del cinema claustrofobico, i migliori film in streaming ambientanti dentro un sottomarino

News Cinema

Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming in cui il sommergibile diventa protagonista di thriller ad alta tensione.

Dal momento che stiamo giungendo (sin troppo in fretta…) alla fine di agosto - che per la maggior parte degli italiani significa anche fine delle vacanze estive - vogliamo dedicare i nostri cinque film in streaming di oggi al mare. Più precisamente a quello che succede sotto la sua superficie, in profondità, dove nelle acque immense si aggirano sottomarini di molte diverse nazionalità. E proprio ai sommergibili e alle opere cinematografiche che hanno ispirato vogliamo oggi la nostra attenzione, proponendo a voi lettori quelli che sono i nostri preferiti. Con una precisazione: purtroppo non è disponibile in streaming in Italia il magnifico U-Boot 96 (1981) di Wolfgang Petersen, quasi sicuramente il migliore di tutti. Interpretato da un portentoso Jurgen Prochnow, il film si guadagnò numerose nomination all’Oscar, tra cui quella per la miglior regia. Eccovi dunque gli altri cinque titoli selezionati, come sempre buona lettura.

Caccia a Ottobre Rosso (1990)

In mano a un grande - e troppo spesso non considerato - “artigiano” come John McTiernan il libro scritto da Tom Clancy diventa un thriller tesissimo e spettacolare, che mette in scena la battaglia per il controllo delle acque tra americani e russi con una messa in scena elegante e incisiva. Caccia a Ottobre Rosso è ovviamente Sean Connery, perfetto comandante del sommergibile che vuole disertare. Ma accanto a lui si fanno notare il carisma di Scott Glenn, la bravura di Alec Baldwin e un gruppo di enormi caratteristi tra cui anche James Earl Jones. Film spettacolare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Allarme rosso (1995)

Diretto da un altro grande regista di intrattenimento quale era Tony Scott, Allarme rosso è probabilmente il nostro favorito della cinquina presentata poiché sulla grande prova d’attori di Gene Hackman e Denzel Washington, schierati l’un contro l’altro quando si tratta di prendere la decisione irreversibile riguardo lo scatenare o meno una guerra nucleare. Messa in scena ritmata e sfolgorante come Scott al meglio sapeva fare, una tensione narrativa che cresce con perfetto sviluppo, un duello attoriale di primissimo livello. Il meglio che il cinema d’azione potesse produrre in quel decennio. Disponibile su Disney +.

U-571 (2000)

Anche Jonathan Mostow, prima di imbarcarsi in Terminator 3, era un cineasta capace di comporre spettacolo adoperando con dovizia la claustrofobia degli interni e il montaggio sonoro. Il suo U-571 regala momenti di alto cinema d’evasione, un senso di tensione a tratti soffocante. E poi il cast funziona a dovere, con in testa il protagonista Matthew McConaughey e a supporto il sempre credibile Harvey Keitel. Ci si diverte con intelligenza in questo dramma bellico presentato con successo al Festival di Venezia. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

K-19 (2002)

Anche una regista di grande attenzione all’action come Kathryn Bigelow si confronta con l’ambientazione specifica del sottomarino per un film che vede protagonista Harrison Ford e possiede il “nemico” al proprio interno, ovvero il reattore nucleare che contamina l’ambiente e mette in pericolo la vita dell’equipaggio. K-19 non è assolutamente il miglior film della regista premio Oscar per The Hurt Locker, ma nonostante questo possiede dei momenti di gran cinema. Un lungometraggio discontinuo nella tensione e forse troppo lungo, eppure interessante da vedere. Ottimo Liam Neeson a supporto. Disponibile su Apple Itunes.

Black Sea (2015)

Il thriller lo tiene (letteralmente o quasi…) a galla il protagonista Jude Law, carismatico e affilato come nelle sue migliori interpretazioni, ma uno sguardo d’attenzione lo merita anche il caratterista d’eccezione Scoot McNairy, di cui vi consigliamo caldamente di recuperare la serie Netflix Godless. Diretto dal professionista Kevin MacDonald, Black Sea funziona piuttosto bene e possiede un finale che non ti aspetti. Se amate Law, questo film non dovete perdervelo...Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.