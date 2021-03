Oscar 2021 senza zoom e jeans: i luoghi e le regole per la cerimonia di premiazione

News Cinema

Sono state annunciate dai produttori dello show le regole per la cerimonia degli Academy Awards che si svolgerà il 25 aprile, in presenza. Vediamo quali sono.

Il prossimo 25 aprile, come noto, si svolgerà la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, tradizionalmente detti Oscar. Ma come sarà quest'anno? Ad annunciare le novità, che vi riferiamo, sono stati i produttori dello show, che andrà in onda su ABC, e che sono il candidato all'Emmy Jesse Collins, la produttrice candidata all'Oscar Stacey Sher e il regista premio Oscar Steven Soderbergh.

Niente Zoom

Sarà un sollievo per chi non ne può più di vedere la gente inquadrata da casa e distratta, all'interno di quadratini che ingranditi perdono di nitidezza, sapere che non ci saranno "zoommate" la sera della premiazione. Chi è candidato dovrà essere presente, altrimenti, come si usava un tempo, si vedrà probabilmente una foto di chi non ha potuto o voluto partecipare dal vivo. "Stiamo facendo il possibile - hanno detto i produttori - per assicurare una serata piacevole e sicura a tutti voi in persona, e a tutti i milioni di fan del cinema in tutto il mondo, e sentiamo che il virtuale diminuirebbe questo sforzo". I premiati sono stati incoraggiati a essere brevi nei discorsi di ringraziamento, per evitare che lo show si prolunghi troppo e tutti avranno lo stesso spazio per essere intervistati e raccontare la loro "storia". Non ci sono al momento dettagli su chi farà queste brevi interviste e su come saranno inserite all'interno dello show.

I luoghi della serata e la sicurezza

Lo spettacolo, descritto come un "evente intimo e in presenza", si svolgerà per la prima volta nella storia alla Union Station di Los Angeles, con momenti lve dal Dolby Theatre di Hollywood. La serata sarà trattata, dal punto di vista della sicurezza, secondo le regole applicate ai set cinematografici, con tamponi rapidi ripetuti e una squadra medica sul posto in grado di effettuare anche test molecolari. Chi arriva da fuori Los Angeles riceverà specifiche istruzioni. 90 minuti prima dello show i candidati e gli ospiti si troveranno riuniti nel cortile della Union Station e solo i presentatori e gli ospiti parteciperanno alla trasmissione in diretta.

Dress code

Tra le indicazioni fornite dai produttori c'è anche quella sul dress code: "formale è cool, ma casual no". Insomma niente jeans, come quelli indossati ad esempio dallo sceneggiatore Larry McMurtry, quando vinse l'Oscar per Brokeback Mountain, ma si punta su un'eleganza senza esagerazioni (d'altra parte gli Oscar non sono i Grammy).

Queste al momento le principali novità per la cerimonia, che sarà sicuramente un incubo organizzativo, ma sarà strutturata in modo da dare almeno un'illusione di normalità.