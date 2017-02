Oscar 2017: una guida completa

Aspettando i Premi Oscar 2017: in attesa della consegna degli 89esimi Academy Awards, i più importanti premi cinematografici dell'anno, ecco una nostra guida, in aggiornamento, dove potrete trovare la lista dei candidati, le nostre previsioni sui vincitori di quest'anno, notizie, numeri e curiosità sulla storia degli Oscar e sulla cerimonia di premiazione di quest'anno.

La Cerimonia degli Oscar 2017: tutto quello che c'è da sapere

Dove e quando saranno consegnati gli Oscar 2017: Domenica 26 febbraio 2017 (in Italia nella notte tra domenica e lunedì) al Dolby Theatre di Los Angeles.



Dove e come vedere gli Oscar 2017 in Italia, in TV e in Streaming: Al momento, la trasmissione della cerimonia non è prevista su nessun canale free. La Notte degli Oscar verrà trasmessa in Italia in diretta e in esclusiva sul canale Sky Cinema Oscar, domenica 26 febbraio a partire dalle 22.50.



Chi presenterà la cerimonia di premiazione di quest'anno: sarà il presentatore e comico Jimmy Kimmel. Per il noto conduttore del talk show della ABC "Jimmy Kimmel Live", già presentatore degli Emmy nel 2012 e 2016, sarebbe la prima volta come maestro delle cerimonie sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.



Quali star a gli Oscar 2017: Ecco la lista (in aggiornamento) di alcune delle star che saliranno sul palco per consegnare un premio o per esibirsi.

Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance, Alicia Vikander, Halle Berry, Jamie Dornan, Chris Evans, Gael García Bernal, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Dakota Johnson, Shirley MacLaine, Kate McKinnon, Hailee Steinfeld.



Quante e quali sono le categorie degli Oscar: Le categorie sono 24. Film, regia, attore, attrice, attore non protagonista, attrice non protagonista sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, film d'animazione, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, sonoro, montaggio sonoro, effetti visivi, documentario, cortometraggio documentario, film in lingua straniera, trucco, canzone originale, colonna sonora, cortometraggio, cortometraggio d'animazione.

Chi sono i Candidati agli Oscar 2017

I 9 candidati come miglior film agli Oscar 2017.

Arrival

Barriere

La battaglia di Hacksaw Ridge

Il diritto di contare

Hell or High Water

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Candidati Oscar 2017, l'elenco completo

Vincitori Oscar

In attesa di conoscere quelli degli Oscar 2017, riguardiamo insieme i vincitori delle scorse edizioni.

Oscar 2016: ecco tutti i vincitori dei premi

Premi Oscar 2015: ecco tutti i vincitori

Oscar 2014: tutti i vincitori degli 86esimi Academy Awards

Oscar 2013: per l'Academy è Argo il miglior film. La lista completa di tutti i vincitori

Oscar 2012: il trionfo di The Artist e Hugo Cabret. Ecco i vincitori

Oscar 2011: ecco tutti i vincitori

Numeri e curiosità nella storia degli Oscar:

La prima cerimonia degli Oscar si tenne il 16 maggio del 1929, presso la Blossom Room dell’Hotel Roosevelt di Hollywood, e maestri di cerimonie furono due nomi non da poco come Douglas Fairbanks e William C. DeMille, fratello maggiore di Cecil. Alla prima notte degli Oscar furono presenti circa 250 ospiti, ognuno dei quali aveva sborsato un biglietto d’ingresso di 10 dollari, cifra non elevatissima ma a quei tempi, all'alba della Grande Depressione, nemmeno irrisoria, anche se i nomi dei vincitori erano stati annunciati tre mesi prima.



La statuetta dell'Oscar: Le celebri statuette sono alte 34 cm e pesano quasi 4 chili. Sono realizzate dalla R.S. Owens di Chicago in britannium (un metallo di origine medievale, lega di alluminio, antimonio e rame) placcato in oro. Raffigurano un cavaliere in stile Art Decò, per cui fece da modello un attore messicano, Emilio "El Indio" Fernandez, e fu disegnata dall'art director nella MGM, Cedric Gibbon. Sull'origine del nome "Oscar" ci sono numerose leggende: la più nota è quella per cui Margaret Herrick, segretaria del Presidente dell'Academy, vedendo la statuetta, pare abbia esclamato "assomiglia a mio zio Oscar." Ma la paternità del nome venne rivendicata anche da Bette Davis: in una sua biografia la grande attrice sostiene di aver dato il nome alla statuetta in onore del suo primo marito, Harman Oscar Nelson jr. Le statuette sono di proprietà dei loro vincitori, ma dal 1950 il regolamento dell'Academy prevede che queste non possano essere vendute a terzi prima di essere offerte indietro all'Academy stessa al prezzo simbolico di 1 dollaro.







Film che hanno vinto più Oscar: Ben-Hur (1959), Titanic (1997) e Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re (2003) con 11 Oscar ognuno.

Film che hanno ricevuto più nomination: Eva contro Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016), tutti con 14 candidature.

Attore che ha vinto più Oscar: Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis e Walter Brennan, con 3 Oscar ognuno.

Attore che ha ricevuto più nomination: Jack Nicholson, con 12 candidature.

Attrice che ha vinto più Oscar: Katharine Hepburn, con 4 Oscar.

Attrice che ha ricevuto più nomination: Meryl Streep, con 20 candidature.

Regista che ha vinto più Oscar: John Ford, con 4 Oscar, lo seguono, con 3 statuette, Frank Capra e William Wyler.

Personaggio che ha vinto più Oscar: Walt Disney ne ha ricevuti ben 26 (di cui 4 alla carriera) su un totale di 59 candidature.

Regista che ha ricevuto più nomination: William Wyler, con 12 candidature.

Attori e attrici che hanno vinto due Oscar consecutivi:

Luise Rainer: come attrice protagonista nel 1937 per Il paradiso delle fanciulle e nel 1938 per La buona terra

Spencer Tracy: come attore protagonista nel 1938 per Capitani coraggiosi e nel 1939 per La città dei ragazzi

Katharine Hepburn: come attrice protagonista nel 1968 per Indovina chi viene a cena? e nel 1969 per Il leone d'inverno

Jason Robards: come attore non protagonista nel 1977 per Tutti gli uomini del Presidente e nel 1978 per Giulia

Tom Hanks: come attore protagonista nel 1994 per Philadelphia e nel 1995 per Forrest Gump

Gli attori più giovani e più anziani premiati con l'Oscar: Tatum O'Neal a 10 anni nel 1974 per Paper Moon e Christopher Plummer nel 2012 per Beginners, all'età di 82 anni.



L'Italia è il paese che ha vinto più Oscar per il miglior film straniero: 14 premi su un totale di 31 nomination. Segue la Francia con 12 Oscar vinti su 39 candidature.

Tra registi, sceneggiatori, attrici, scenografi, compositori, costumisti, direttori della fotografia, montatori e creatori degli effetti speciali, sono ben 39 gli italiani che hanno ricevuto un Oscar. Il maggior numero di vittorie spetta a Federico Fellini e Vittorio De Sica con 4 Oscar a testa. Fellini con La strada, Le notti di Cabiria, 8½ e Amarcord e De Sica per Sciuscià, Ladri di biciclette, Ieri, oggi e domani e Il giardino dei Finzi Contini