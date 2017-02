Okja: ecco il primo teaser trailer del film Netflix di Bong Joon-ho con Tilda Swinton e Jake Gyllenhaal

Forse la cosa è passata troppo silenzio, ma ieri Netflix e Amazon hanno vinto i loro primi Oscar: rispettivamente, per The White Helmets (miglior corto documentario) e per Manchester by the Sea (miglior attore e miglior sceneggiatura originale).

Anche nel mondo del cinema, il vento sta cambiando, come direbbe qualcuno. E cambierà sempre di più.

A farlo cambiare sarà sicuramente anche Okja, che è il nuovo film di Bong Joon-ho (uno dei maggiori registi coreani viventi), che vede coinvolte star occidentali come Jake Gyllenhaal e Tilda Swinton, e che con tutta probabilità sarà presentato il maggio prossimo al Festival di Cannes 2017.

Già, perché anche Okja è targato Neflix.

Noi, Okja, l'abbiamo inserito nella lista dei film più attesi del 2017, e loro, quelli del film, hanno appena diffuso online il primo teaser trailer del film.

Che è questo qui: