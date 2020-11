La Pantera Rosa torna in un film, questa volta di persona!

News Cinema

In preparazione un reboot di La pantera rosa: c'è sempre un ispettore, ma la storia è un po' diversa non s'incentra su un Clouseau del caso. Dirige Jeff Fowler.

Se vi parliamo di un reboot della Pantera Rosa, vi verrebbe in mente con una certa perplessità la serie con Steve Martin nei panni dell'ispettore Clouseau che fu dell'immortale Peter Sellers, un tentativo di rilancio piuttosto goffo: questa volta invece la MGM ha messo in cantiere un nuovo film sulla Pantera Rosa, un ibrido di animazione e live-action impostato in modo diverso e diretto dal Jeff Fowler che si è già occupato di Sonic - Il Film. Di cosa si tratta?

La Pantera Rosa, un nuovo film senza Clouseau ma proprio con la Pantera Rosa