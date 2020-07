Julia Roberts e Denzel Washington nel dramma per Netflix Leave the World Behind

News Cinema

Il romanzo ancora inedito Leave the World Behind è stato acquisito da Netflix per un adattamento cinematografico con Denzel Washington e Julia Roberts protagonisti di un dramma familiare.

Due star di livello assoluto come Denzel Washington e Julia Roberts saranno protagoniste del dramma familiare Leave the World Behind, una delle tante nuove produzioni Netflix Original, basato sull’imminente romanzo di Rumaan Adam. Il colosso dello streaming si è accaparrato i diritti cinematografici del libro, con l’intenzione di costruire un ambizioso progetto per i due, che sarà sceneggiato e diretto da Sam Esmail, già fra i registi di Mr Robot e Homecoming, quest’ultimo proprio con la Roberts protagonista.

Leave the World Behind racconta di due famiglie, una sconosciuta all’altra, che sono costrette a convivere in un lungo fine settimana in cui ne succederanno di tutti i colori. La Roberts interpreterà la madre della famiglia di ospiti, mentre Washington sarà il proprietario. “La storia esplora le complessità dell’essere genitori, la razza, le differenze di classe, insieme alla maniera in cui i legami più intimi si rimodellano nei momenti di crisi”. Il romanzo uscirà in libreria in originale il prossimo mese di Ottobre.

Roberts e Washington hanno in passato già recitato insieme nel 1993 nel legal thriller tratto da John Grisham Il rapporto Pelican, diretto da Alan J. Pakula.