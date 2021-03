Jim Belushi e Seth Rogen entusiasti coltivatori di cannabis

News Cinema

In California, dove la marijuana è legale, Seth Rogen e Jim Belushi sono diventati coltivatori e imprenditori di successo della cannabis.

Nella sua biografia su Twitter Jim Belushi si definisce "padre, attore, coltivatore" e nella foto annusa orgoglioso le sue piante di cannabis. In California, come è noto, il consumo di marijuana a scopo ricreativo è legale dal 2018 e lui èsi è buttato con passione nella nuova impresa di mettere su una piantagione, per la precisione nell'Oregon.

Su Twitter Belushi condivide foto e progressi della sua nuova attività e invita chi è interessato a seguire il suo account Instagram Belushi's Farm. Una varietà dell'erba da lui coltivata è dedicata ai Blues Brothers e si chiama Baby Blues. Ovviamente c'è stato chi ha storto il naso in proposito, e Jim Belushi ha replicato prontamente: "Se mio fratello John avesse fumato marijuana oggi sarebbe ancora vivo".

Ma se Jim Belushi ha messo su una vera e propria azienda, dove lavora anche suo figlio Jared, un famoso "strafumato" di Hollywood, Seth Rogen, ne ha seguito l'esempio. Dopo aver pubblicato su Twitter le foto dei suoi vasi in ceramica, richiesti a gran voce dai fan, ha annunciato con orgoglio che il suo brand di marijuana, Houseplant, sta per sbarcare in California con una quantità di prodotti, che - oltre a diverse varietà di erba (addirittura accompagnate da specifici LP in vinile) - comprenderà portacenere, accendini e perfino lavori in ceramica.

Qua sotto potete vedere l'annuncio e un esempio dei suoi prodotti. Insomma, complice probabilmente il periodo che stiamo vivendo e la voglia di rilassarsi, sembra che gli attori di Hollywood (ce ne saranno sicuramente altri) ci abbiano visto lungo e si siano costruiti una possibile e remunerativa alternativa al cinema.