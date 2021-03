Incrociare Indiana Jones e Die Hard? Il regista di John Wick lo farà

News Cinema

Chad Stahelski, cocreatore di John Wick, ha appena accettato di dirigere Classified, un film d'azione che combina spunti da due serie famosissime.

Che ne direste di un incrocio tra Indiana Jones e Die Hard? Ci sta lavorando Chad Stahelski, regista della saga di John Wick: il progetto appartiene alla New Line e s'intitola Classified, scritto da Andrew Deutschman e Jason Pagan, già dietro al copione di Benvenuti a ieri del 2015. Ma cos'è esattamente "secretato", come suggerisce il titolo? Si tratterebbe di antiche reliquie dal potere inusitato, ottenute durante la II Guerra Mondiale e conservate in un bunker segreto sotterraneo. Della trama di Classified non è stato rivelato altro, ma leggendo che si propone come l'incrocio tra quelle due saghe, supponiamo che ci sia un eroe/archeologo alla Indiana Jones che deve tirare fuori le reliquie, in un gioco claustrofobico tra gatto e topo con i cattivi di turno, da affrontare (non sappiamo se in canottiera) alla John McClane. Leggi anche Die Hard: Bruce Willis torna in azione in un corto... per una pubblicità di batterie da auto! Il video

Al di là di Classified, cosa ne è stato di Indiana Jones e Die Hard?

Se Indiana Jones e Die Hard continuano ancora a ispirare un action come Classified, per non parlare dell'Uncharted con Tom Holland che ci aspetta nel febbraio 2022, cosa ne è stato degli originali franchise? Se tutto va bene (e non è scontato che lo faccia, visti i continui rinvii), Harrison Ford dovrebbe tornare sul set a tarda primavera - inizio estate per le riprese di Indiana Jones 5, passato nelle mani del regista James Mangold e in uscita nel luglio 2022. Per quanto riguarda Die Hard, Bruce Willis non è ancora tornato nei panni di McClane dopo l'ultimo e criticato Die Hard - Un bion giorno per morire del 2013, a meno che non si voglia considerare un "ritorno" di DieHard is Back, pubblicità del 2020 di cui è stato protagonista per 2 minuti. Nel 2018 si parlò tuttavia di un sesto film che avrebbe rilanciato la saga con due linee temporali, una attuale interpretata da Willis e un'altra in flashback in cui John sarebbe stato un attore ventenne, per la regia di Len Wiseman. Non sappiamo che fine abbia fatto il progetto, forse arenato a causa della pandemia. Dovremo "accontentarci" quindi per ora di un rimando firmato Chad Stahelski, al lavoro peraltro su John Wick 4, in arrivo nel maggio 2022. Leggi anche Uncharted, il film: cosa sappiamo di Nathan Drake al cinema