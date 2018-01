Imperdibile trailer de Il figlio di Dundee per promuovere l’Australia

Questi australiani, che burloni. Non gli basta la colonizzazione di Hollywood con i loro attori, e sporadiche presenze anche di registi del calibro di George Miller; ora stanno anche organizzando una grande burla con un bel gruppo di interpreti 100% aussie. Da qualche giorno si trovano gli indizi in rete di un nuovo film, un sequel, del mitico Mr. Crocodile Dundee, che negli anni ’80 ha contribuito a far conoscere l’entroterra australiano, l’outback, in giro per il mondo. Il terzo, e ultimo, film della serie fu prodotto nel 2001, sempre con Paul Hogan protagonista, che ebbe il merito di preparare la strada per la gloria delle future generazioni di attori oceanici.

Molti di loro sono ora apparsi nel (fake) trailer di un ipotetico Dundee: The Son of a Legend Returns Home, ritorno a casa del figlio nato e cresciuto in città, in America. Hanno gabbato anche noi di ComingSoon, qualche giorno fa. Ci sono Danny McBride, nei panni del figlio, Margot Robbie, col sorriso da nominata all’Oscar, Hugh Jackman, che ha anche annunciato la cosa on un tweet, Isla Fisher, Ruby Rose, Liam Hemsworth e il fratello Chris, guarda caso volto delle campagne promozionali per l’ente turistico australiano. Infatti il momento culminante sarà il prossimo 4 febbraio, con uno spot durante il celeberrimo spazio pubblicitario del Superbowl. Il tutto per promuovere le bellezze naturali dell’Australia, sputacchiosi canguri compresi.

Ma vale la pena vedere il trailer preparato per l’occasione, in fondo se dovesse avere molto successo chissà mai che il film non venga poi fatto davvero. Ah, attenzione a chi appare alla fine in un buio e cattivissimo cammeo.