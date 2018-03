Il Romics Cosplay Award: cosa ci aspetta dal 5 all'8 aprile e come partecipare

Il Romics si svolgerà alla Fiera di Roma dal 5 all'8 aprile 2018, ospitando al suo interno come di consueto il Romics Cosplay Award. Si tratta della sfilata cosplay dedicata alle grandi selezioni internazionali: i cosplayer di tutta Italia si sfidano sul palco del Romics per tenere alto il nome del cosplay italiano nel mondo!

Migliaia di cosplayer sfilano, si esibiscono e si infiltrano tra più di diecimila spettatori, in uno spettacolo ininterrotto . Per chi ancora non lo sapesse, il termine "Cosplay" è la contrazione di "costume player": realizzando da soli il proprio costume, s'interpretano i propri personaggi preferiti di fumetti, animazione, giochi da tavolo, cinema e videogiochi. L'hobby è nato in Giappone ma si è presto diffuso nel mondo. Romics da sempre dà il suo contributo a dare la giusta visibilità alla tradizione italiana, in una location adeguata: un vero teatro con migliaia di spettatori, una mega sala con oltre 10.000 posti, messa a disposizione dei cosplayer. Si celebra chi si cimenta nel creare i costumi più impegnativi e artistici, tra tecniche tradizionali di costruzione e nuove intuizioni.

Durante la XXIII edizione il Romics Cosplay Award introdurrà i partecipanti alla selezione internazionale del Clara Cow‘s Cosplay Cup di giugno 2018 durante l'Animecon, in Olanda. Una novità di quest'anno è un premio speciale legato ai personaggi culto di Tsukasa Hojo (Romics d'Oro 2018), da Occhi di Gatto a City Hunter.

Per imoduli d'iscrizione vi indirizziamo al sito ufficiale del Romics.