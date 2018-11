Il concorso del Torino Film Festival 2018 all’insegna del racconto di formazione

La temperatura è scesa, in questi ultimi giorni a Torino, mentre le sale sono spesso piene, almeno a un’osservazione empirica, visto che non sono stati comunicati i dati d’affluenza dei primi giorni, come in altre occasioni. La sensazione è che non sia un anno da grand cru, ma che il livello medio rimanga abbastanza buono, con il concorso piuttosto compatto, senza grossi disastri, ma anche con pochi veri picchi. Fra questi un francese, l’opera prima Marche ou crève di Margaux Bonhomme.

Come da manuale, questa esordiente prende fortemente spunto dalla sua condizione autobiografica raccontando di Elisa, un’adolescente bella, piena di energia e testarda, che arrivata alla fine della scuola vuole vivere un pieno la sua età, dopo aver vissuto da sempre in cima ai monti; ma la madre abbandona la famiglia e la lascia sola con il padre a badare alla sorella Manon, gravemente disabile. Una responsabilità che l’esaspera e la pone di fronte a una lotta di coscienza, fino a spingere l’amore assoluto per la sorella ai limiti dell’odio, incapace di trovare una via d’uscita a una realtà che le è sempre stata stretta, in una famiglia che ha vissuto arroccata su se stessa, proteggendosi come una testuggine dal mondo esterno.

Il padre, il sempre convincente Cedric Kahn, non vuole saperne di portare la figlia in un centro specializzato. Marche ou crève è un film aspro, senza scorciatoie o semplificazioni all’insegna del politicamente corretto. La vita per loro è una battaglia, vinta dalla Bonhomme grazie alla sincerità con cui ci racconta questi personaggi totalmente credibili.

Restando in concorso, oltretutto nei suoi territori più nobili, un altro film francofono, di provenienza canadese, ci ha particolarmente convinto. Tra l’altra la giovane protagonista, Léo, ha più o meno l’età di Elisa, si trova davanti al bivio dell’estate che l’accompagnerà alla scelta universitaria. I suoi problemi e le sue paturnie, però, sono molto diversi. La noia e la routine la schiacciano, mentre i suoi genitori sono divorziati, e lei vive con la madre che la innervosisce per il suo borghesissimo approccio alla vita, oltre che i suoi amici. Mai come il nuovo compagno, uno strafottente celebre conduttore radiofonico di una radio della zona che pensa di entrare in politica.

Piccola ma paperina e scontrosa, Léo sembra una novella Ellen Page uscita da Juno, irrisolta e fragile. Una storia di formazione in fondo classica, ma arricchita da un’originalità di sguardo che seduce, in un mondo in cui le lucciole sembreranno anche ormai scomparse, ma in realtà sono solo lì in attesa, pronte a dimostrare come l’adolescenza risponda a regole eterne, mentre sono gli adolescenti a vederla sempre come un’apocalisse mai vista. Per far tornare le lucciole, Elisa avrà bisogno di conoscere meglio l’amato padre, anche attraverso i suoi errori, in modo da (ri)valutare la madre, conoscere la morte e l’amore, seppure a modo suo, con un rapporto rigorosamente platonico con uno stralunato chitarrista. I due sembrano combinarsi misteriosamente e chimicamente, in modo da far del bene l’uno all’altro, per darsi finalmente una svegliata, ma senza esagerare.

Di Sébastien Pilote, giunto al terzo film, tutti presentati qui a Torino, avevamo molto amato il precedente, Le démantèlement. Conferma le sue qualità in questo Le disparition des lucioles, ancora una storia appassionante, nella sua semplicità, piena di sensibilità, delicatezza ma anche ficcante, ambientata nel mondo rurale del Québec. Ottima la protagonista, Karelle Tremblay.

Varcando il confine verso gli Stati Uniti si arriva dopo qualche ora a New York, per la precisione a Crown Heights, Brooklyn, dove, in All These Small Moments, ancora una volta protagonista è un ragazzino; questa volta è maschio e si chiama Howie. In casa si respira una brutta aria, i genitori sono in crisi e stanno per separarsi, la sua quotidianità fra bus, scuola, il fratello e gli amici del quartiere è sconvolta dal primo innamoramento vero. Una cotta per una donna di almeno dieci anni più grande, così violenta da tenerla rigorosamente dentro, bloccato dalla sua timidezza cronica. Ancora una storia di formazione piena di tenerezza, che omaggia chiaramente il cinema di John Hughes, come conferma la presenza di Molly Ringwald, protagonista di Breakfast Club e Sixteen Candles, nei panni della madre.

Non stupisce, quindi, che Howie sia un sognatore dai capelli a cespuglio e un bel po’ goffo, ma adorabile, come questo esordio, comprese le ingenuità, di Melissa Miller Costanzo. Cinema indie da manuale, ma senza malizia, molto sincerità e poche derive hipster; vista l’ambientazione non è poco. Piccoli momenti, come dice il titolo.

Chiudiamo il nostro viaggio nel concorso con un altro film che, seppure in maniera decisamente lontana rispetto agli altri, esamina il percorso di formazione e crescita di un ragazzino. Tratto da una storia vera, Angelo è diretto dell’austriaco Markus Schleinzer, già regista del deludente Michael, in concorso a Cannes nel 2011. Siamo all’inizio del XVIII secolo, quando un ragazzo schiavo africano viene scelto da una contessa europea (Alba Rohrwacher), battezzato e istruito con un’educazione piena. Una volta diventato adulto, Angelo si ritaglia un ruolo sociale e diventa una sorta di mascotte folkloristica di corte a Vienna e sposa segretamente una donna bianca.

Ponderoso e polveroso, è un oggetto peculiare che a tratti, specie all’inizio, incuriosisce per le sue asperità poco consuete, ma finisce per annoiare sotto il peso delle sue ambizioni e di personaggi verso i quali rimane difficile provare empatia.

Sébastien Betbeder, premiato al Torino Film Festival con il bellissimo 2 Automnes 3 Hivers, ha presentato in Festa mobile il suo nuovo film, Ulysse & Mona e ancora una volta non ha deluso. Il suo cinema eccentrico e sensibile, quasi da Wes Anderson francese senza voli cromatici, lo pone tra gli autori più interessanti di una nuova ondata di cinema francese assolutamente da non perdere di vista. Peccato, quindi, che i suoi film dalle nostre parti non si vedano. In questo sesto film racconta di Ulysse, un 50enne che ha posto fine da qualche tempo alla sua carriera di artista contemporaneo. Abita solo in un vecchio maniero in mezzo alla foresta insieme al suo cane. Mona, dal canto suo, è una ventenne che studia alla Scuola di belle arti e un giorno va a trovare Ulysse. Quest’ultimo è orgoglioso e cocciuto, per cui non confessa neanche a se stesso che si è pentito della scelta compiuta e si annoia a morte. Un incontro, quello dei due, che li cambierà per sempre, o almeno fino al prossimo sogno.

Eric Cantona conferma un carisma ieratico e autoironico strepitoso, mentre il film è una pura delizia commovente e pieno di ironia sottile. Speriamo possa affacciarsi anche nelle nostre sale.

Infine un documentario che arriverà sicuramente, quantomeno in televisione. Sex Story è un documentario di Cristina Comencini e Roberto Moroni che ripercorre il modo in cui la televisione ha raccontato il sesso, in particolare al femminile. Un viaggio dagli anni ’50 ai primi ’70 inseguendo il cambiamento delle abitudine e dei costumi sessuali degli italiani, fra paternalismo fallocratico e aperture militanti a cavallo fra gli anni ’60 e ’70. Da Sabina Ciuffini a Cicciolina, il film è godibile e curioso, anche se in molti casi non è certo sorprendente vedere indugiare conduttori uomini e più o meno improbabili ospiti su un maschilismo risibile, ma documento primario sulla storia dei costumi del nostro paese e sulle sue evoluzioni.