I Soprano: David Chase prepara un prequel per il cinema intitolato The Many Saints of Newark

La Warner Bros. e la New Line Cinema hanno convinto David Chase, creatore della serie TV di culto I Soprano, a scriverne un prequel per il cinema intitolato The Many Saints of Newark. Il progetto sarà ambientato negli anni '60. Alcuni dei personaggi comparsi nello show verranno ripresentati in una veste più giovane anche nel film, ma ancora non si sa quali. Ovviamente si spera compaia il leggendario Tony Soprano, interpretato in TV dal mai abbastanza compianto James Gandolfini.

Il capo della Warner Toby Emmerich ha così ufficializzato la notizia: "David è un narratore eccezionale e noi, insieme ai nostri colleghi della HBO, siamo entusiasti che abbia deciso di rivisitare e allargare l'universo de I Soprano attraverso un film."

Lo stesso Chase ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio insieme a Lawrence Konner e si occuperà anche di produrlo. Al momento sta cercando un regista di prestigio da mettere dietro la macchina da presa.

Andato in onda sulla HBO tra il 1999 e il 2007, I Soprano ha vinto ben 2 Emmy Award. Il cast principale era composto da James Gandolfini, Edie Falco, Lorraine Bracco, Steven Van Zandt, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steve Schirripa, Vincent Pastore, Jamie-Lynn Sigler.