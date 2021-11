Harry Potter e la pietra filosofale compie 20 anni e torna al cinema!

News Cinema

Il 4 novembre 2001 ci fu a Londra l'anteprima di Harry Potter e la pietra filosofale, primo atto di una saga amata da più di una generazione: dal 9 al 12 dicembre tornerà in sala anche da noi. E le iniziative non si fermano qui!

Esattamente 20 anni fa, il 4 novembre 2001, a Londra si teneva la premiere di Harry Potter e la pietra filosofale di Chris Columbus, primo atto dell'adattamento della saga fantasy firmata da J. K. Rowling, mito per più di una generazione: ora quel lungometraggio, che da noi arrivò il 6 dicembre, si prepara a tornare al cinema anche in Italia, dal 9 al 12 dicembre 2021. Sarà l'occasione per rivivere l'esperienza sul grande schermo di un'avventura che dura da vent'anni e che caratterizzò per un decennio la vita dei tre principali interpreti, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Weasley), qui impegnati nel loro primo anno alla Scuola di Magia di Hogwarts.

Sky Cinema Family inoltre trasmetterà il film il 16 novembre, data dell'originale uscita britannica, ma la celebrazione è appena all'inizio: qui vi presentiamo le altre iniziative legate al mondo cinematografico di Harry Potter, per festeggiare i suoi primi 20 anni.



Harry Potter e la Pietra Filosofale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Harry Potter, per i 20 anni della saga in arrivo altre edizioni da collezione dei film

Il vero fan di Hogwarts e dintorni sa che bisogna combattere Voldemort con ogni possibile edizione digitale esistente dei film. Arrivano in soccorso altre armi: da oggi è disponibile l'Harry Potter Hogwarts Express: il cofanetto riproduce l’Hogwarts Express e nella carrozza passeggeri ospita ben 25 dischi (gli otto film in doppia versione Ultra HD 4K e Blu-ray, contenuti speciali e bonus disc "Magical Movie Mode" in Blu-ray, vedi più in basso). Nel pacchetto sono inclusi il biglietto dell’Hogwarts Express, due booklet per il ventesimo Anniversario, sette card dei personaggi del primo film, sette bozzetti e il mini-poster della Pietra Filosofale. Acquista su Amazon l'Hogwarts Express

Per chi si accontenta di qualcosa di meno, arriva un'edizione Steelbook di Harry Potter e la Pietra Filosofale in 3 dischi: versione Ultra HD 4K, versione Blu-ray e disco bonus con il "Magical Movie Mode". Si tratta di una versione in lingua originale sottotitolata del film, con contenuti interattivi, per un modo diverso di vivere la storia e l'anniversario (c'è da aggiungere che il Magical Movie Mode è disponibile anche sulle principali piattaforme digitali). Acquista su Amazon Harry Potter e la Pietra Filosofale in edizione del 20° Anniversario

Due le collezioni relativamente più abbordabili di tutta la saga: la prima è l'Harry Potter Complete Collection Steelbook - Limited Edition in Ultra HD 4K e Blu-ray per un totale di 17 dischi ciascuno in uno suo steelbook, più il citato Magical Movie Mode. La seconda è una collezione in dvd studiata per i bambini, accompagnata da un gioco da tavolo dedicato a Dobble. Acquista su Amazon Harry Potter Complete Collection Steelbook Acquista su Amazon Harry Potter film 1-8 DVD + Gioco da Tavolo Dobble

Harry Potter, i gadget per tutte le età per festeggiare i 20 anni della Pietra Filosofale

Non di soli film vive il fan potteriano, quindi ben vengano nuovi capi e accessori a tema da United Colors of Benetton, con ispirazioni dirette alle mitiche quattro case di Hogwarts. L'acquisto di un prodotto nei negozi della catena dà diritto a ricevere "Harry Potter - Manuale di figurine per maghi e streghe" edito da Panini. È già disponibile inoltre presso i punti vendita Globo una nuova collezione a tema Harry Potter.

Solo per il weekend del 6 e 7 novembre, in specifici negozi della Toys Center sarà possibile provare il gioco che consente di disegnare nell'aria con una penna speciale che riproduce la bacchetta di Harry, osservando il risultato sullo schermo: è il nuovo Pictionary Air Harry Potter di Mattel.

Attenti anche alle novità connesse al Wizarding World: bambole di Spin Master, castello e puzzle 3D da Ravensburger, i playset Lego, la linea di Art & Crafts e i Puzzle Clementoni. Mondadori Duomo ha per queste novità un'area dedicata, così come il da poco inagurato negozio FAO Schwarz a Milano presso piazza Cordusio: qui i fan potranno attraversare il binario 9 e 3/4 per un obbligatorio selfie.