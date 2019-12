Golden Globes 2020, Le Nomination: ecco tutti i candidati per il Cinema

News Cinema

Annunciate oggi a Los Angeles le candidature ai premi assegnati ogni anno dall'associazione della stampa estera di Hollywood.

Sono state appena annunciate a Los Angeles le nomination della 77esima edizione dei Golden Globe Awards, i premi assegnati dall'associazione della stampa estera hollywoodiana che sono considerati appena sotto un gradino degli Oscar e in qualche modo loro anticipatori.

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach è il film che ha ottenuto il più altro numero di nomination, sei: come miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, migliori attore e attrice protagonista (Adam Driver e Scarlett Johansson), miglior attrice non protagonista (Laura Dern) e miglior colonna sonora.

A seguire, un altro titolo targato Netflix (che come produzione ha portato a casa 17 nomination, più del doppio della Sony, arrivata seconda con 8): The Irishman di Scorsese, a quota cinque, nominato come miglior film nella stessa categoria di quello di Baumbach, miglior regia e sceneggiatura e, due volte (Al Pacino e Joe Pesci) per il miglior attore non protagonista. Bob De Niro non pervenuto.

Cinque nomination anche per C'era una volta a... Hollywood di Tarantino: miglior film commedia o musicale, regia, sceneggiatura, attore protagonista e non protagonista, andate a Leo DiCaprio e Brad Pitt.

Seguono, a quota quattro nomination Joker di Todd Phillips (film, regia e attore protagonista, oltre che colonna sonora) e, un po' a sorpresa, un terzo film Netflix, I due Papi.

A contendersi il titolo di miglior film drammatico, con Storia di un matrimonio e The Irishman, sono appunto Joker, I due Papi e 1917, il war movie di Sam Mendes.

Aspiranti al titolo di miglior film commedia o musicale con Tarantino, invece, sono Domemite is my Name, Jojo Rabbit, Cena con delitto e Rocketman.

I Golden Globes 2020 verranno assegnati il prossimo 5 gennaio.

Golden Globe 2020: Tutte le nomination per il cinema

Miglior film drammatico

1917 The Irishman Joker Storia di un matrimonio I Due Papi

Miglior film commedia o musicale

C'era una volta a... Hollywwod Jojo Rabbit Cena con delitto - Knives out Rocketman Dolemite Is My Name

Miglior regista

Bong Joon-ho per Parasite Sam Mendes per 1917 Todd Phillips per Joker Martin Scorsese per The Irishman Quentin Tarantino per C'era una volta a...Hollywood

Miglior attrice in un film drammatico

Cynthia Erivo per Harriet Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio Saoirse Ronan per Piccole Donne Charlize Theron per Bombshell Renée Zellweger per Judy

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Awkwafina per The Farewell Ana de Armas per Cena con Delitto - Knives out Cate Blanchett per Che fine ha fatto Bernadette? Beanie Feldstein per La rivincita delle sfigate Emma Thmompso per E poi c'è Katherine

Migliori attore in un film drammatico

Christian Bale per Le Mans '66 - La grande sfida Antonio Banderas per Dolor y Gloria Adam Driver per Storia di un matrimonio Joaquin Phoenix per Joker Jonathan Pryce per I Due Papi

Miglior attore in un film commedia o musicale

Daniel Craig per Cena con delitto - Knives out Roman Griffin Davis per JoJo Rabbit Leonardo DiCaprio per C'era una volta a... Hollywood Taron Egerton per Rocketman Eddie Murphy per Dolemite Is My Name

Miglior attrice non protagonista

Kathy Bates per Richard Jewell Annette Bening per The Report Laura Dern per Storia di un matrimonio Jennifer Lopez per Le ragazze di Wall Street Margot Robbie per Bomshell

Miglior attore non protagonista

Tom Hanks per Un amico straordinario Anthony Hopkins per I Due Papi Al Pacino per The Irishman Joe Pesci per The Irishman Brad Pitt per C'era una volta a ... Hollywood

Miglior film straniero

The Farewell (Cina) Dolor y Gloria (Spagna) Les Misérables (Francia) Parasite (Corea del Sud) Ritratto della giovane in fiamme (Francia)

Miglior film d'animazione

Frozen II Dragon Trainer – Il mondo nascosto Missing Link Il Re Leone Toy Story 4

Miglior Sceneggiatura

Noah Baumbach per Storia di un matrimonio Bong Joon Ho per Parasite/li> Anthony McCarten per I Due Papi Quentin Tarantino per C'era una volta a ... Hollywood Steven Zaillian per The Irishman

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat per Piccole Donne Hildur Guðnadóttir per Joker Randy Newman per Storia di un matrimonio Thomas Newman per 1917 Daniel Pemberton per Motherless Brooklyn

Miglior canzone

"Beautiful Ghosts" (Cats) "(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) "Into the Unknown" (Frozen 2) "Spirit" (Il Re Leone) "Stand Up" (Harriet)

