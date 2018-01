Golden Globes 2018: Tre manifesti a Ebbing, Missouri piglia (quasi) tutto - Tutti i vincitori dei Golden Globe Awards

È Tre manifesti a Ebbing, Missouri, il film scritto e diretto da Martin McDonagh che debutterà nei nostri cinema giovedì 11 gennaio, il grande vincitore dell'edizione 2018 dei Golden Globe Awards, i premi della stampa estera di Hollywood.

Il film di McDonagh ha infatti portato a casa quattro premi su sei candidature: quello come miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, miglior attrice drammatica (Frances McDormand) e miglior attore non protagonista (Sam Rockwell). Tutti, va detto, premi meritatissimi.

Delusione per chi sperava che i Globes potessero essere il trampolino di lancio agli Oscar di Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, rimasto a bocca asciutta, e un po' anche per i fan di The Shape of Water, che ha vinto solo due premi su sette nomination: regia e colonna sonora, andati rispettivamente a Guillermo Del Toro e Alexander Desplat.

Miglior commedia è Lady Bird, il film da regista di Greta Gerwig, che conquista anche quello come miglior attrice protagonista in una commedia, andato a Saorsie Ronan. Sempre tra gli attori, premiati il Gary Oldman che fa Churchill ne L'ora più buia, James Franco per The Disaster Artist e Allison Janney per I, Tonya.

Scontate le vittorie di Coco tra i film d'animazione e quella di "This is Me" come miglior canzone.



Ecco la lista completa dei vincitori dei Golden Globes 2018 per il cinema:

Miglior film drammatico:

Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Chiamami col tuo nome

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Miglior film commedia o musicale:

Lady Bird



The Disaster Artist

Scappa - Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Miglior regista:

Guillermo Del Toro per The Shape of Water



Martin McDonagh per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Christopher Nolan per Dunkirk

Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo

Steven Spielberg per The Post

Miglior attrice in un film drammatico:

Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Jessica Chastain per Molly's Game

Sally Hawkins per The Shape of Water

Meryl Streep per The Post

Michelle Williams per Tutti i soldi del mondo

Miglior attrice in un film commedia o musicale:

Saorsie Ronan per Lady Bird



Judy Dench per Vittoria e Abdul

Helen Mirren per Ella & John

Margot Robbie per I, Tonya

Emma Stone per La battaglia dei sessi

Migliori attore in un film drammatico:

Gary Oldman per L'ora più buia



Timothée Chalamet per Chiamami col tuo nome

Daniel Day Lewis per Il filo nascosto

Tom Hanks per The Post

Denzel Washington per Roman J Israel, Esq.

Miglior attore in un film commedia o musicale:

James Franco per The Disaster Artist



Steve Carell per La battaglia dei sessi

Ansel Elgort per Baby Driver

Hugh Jackman per The Greatest Showman

Daniel Kaluuya per Scappa - Get Out

Miglior attrice non protagonista:

Allison Janney per I, Tonya



Mary J. Blige per Mudbound

Hong Chau per Downsizing

Laurie Metcalf per Lady Bird

Octavia Spencer per The Shape of Water

Miglior attore non protagonista:

Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Willem Dafoe per The Florida Project

Armie Hammer per Chiamami col tuo nome

Richard Jenkins per The Shape of Water

Christopher Plummer per Tutti i soldi del mondo

Miglior film straniero:

Oltre la notte



Una donna fantastica

Per primo hanno ucciso mio padre

Loveless

The Square

Miglior film d'animazione:

Coco



Baby Boss

The Breadwinner

Ferdinand

Loving Vincent

Miglior Sceneggiatura:

Martin McDonagh per Tre manifesti a Ebbing, Missouri



Guillermo del Toro e Vanessa Taylor per The Shape of Water

Greta Gerwig per Ladybird

Liz Hannah e Josh Singer per The Post

Aaron Sorkin per Molly's Game

Miglior colonna sonora:

Alexander Desplat per The Shape of Water



Carter Burwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Johnny Greenwood per Il filo nascosto

John Williams per The Post

Hans Zimmer per Dunkirk

Miglior canzone:

This is Me - The Greatest Showman



Home - Ferdinand

Mighty River - Mudbound

Remember Me - Coco

The Star - The Star

