Gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe: ecco come potrebbero essere

Un ex-bozzettista della Disney ha creato una concept art NON ufficiale. Che ne pensate?

I fan degli X-Men dovranno attendere probabilmente la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe per vedere i loro beniamini in un lungometraggio dei Marvel Studios / Disney, salvo camei nella Fase 4, ma qualcuno non vuole stare con le mani in mano: si tratta di Jason Pastrana, concept artist ex della Disney, appassionato di comic book. Jason ha dato in pasto a Reddit una sua possibile interpretazione MCU degli X-Men, con enfasi su Wolverine, pronti per finire nel colorato universo marveliano, finora piuttosto diverso e meno cupo del sottouniverso Fox che si è appena concluso con il fiasco al botteghino di X-Men Dark Phoenix. Nella sua immagine Wolverine in particolare indossa la tuta gialla storica, evitata accuratamente nei film della Fox. Facile immaginare che il pubblico possa dividersi tra i fedelissimi del fumetto, pronti ad apprezzare il rispetto di questa filologia, e i più giovani cresciuti con i film, disorientati da questo vestiario alquanto sgargiante. Chiamandoci fuori dalla diatriba per insufficiente competenza in merito, ci permettiamo di notare l'ovvio: la scelta del nuovo attore per Logan sarà il vero banco di prova degli X-Men disneyani, dopo i vent'anni in compagnia di Hugh Jackman...