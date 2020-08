Gabriele Salvatore porta al cinema Comedians: riprese iniziate a Trieste

News Cinema

Gabriele Salvatores torna al primo amore, il teatro, trasportando al cinema una celeberrima pièce teatrale che è stato uno dei suoi cavalli di battaglia col Teatro dell'Elfo, Comedians. Sono infatti iniziate venerdì 28 agosto a Trieste le riprese del film, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Comedians di Trevor Griffiths è un testo teatrale scritto alla fine degli anni ‘70 ed è stato giudicato dalla critica come una delle più riuscite pièce teatrali del teatro inglese contemporaneo. La pièce è stata rappresentata in tutto il mondo, la prima americana venne allestita a Broadway per la regia di Mike Nichols. Dal sito di Gino e Michele, che lavorarono all'adattamento italiano con Salvatores:

La storia si sviluppa in due momenti. Nel primo, un insegnante molto politicizzato di una scuola serale per comici dilettanti comunica che l’esaminatore esterno di fine corso sceglierà tra loro i più idonei per andare in tv e per divenire quindi professionisti. L’esaminatore ha però idee sulla comicità diametralmente opposte all’insegnante. Il primo, l’esaminatore, è per una comicità disimpegnata, il secondo è per una comicità che aiuti il pubblico a prendere coscienza delle contraddizioni sociali. L’insegnante lascia liberi i suoi allievi di decidere il numero comico più idoneo per il saggio finale: dovranno essere loro a scegliere o di mantenere fino in fondo i principi del suo insegnamento, o di “tradire”, con buone possibilità di essere scelti dall’esaminatore. La seconda parte dello spettacolo è l’esame, che si tiene in una specie di night. Il pubblico in sala diventa lo stesso pubblico dello spettacolo nello spettacolo, cioè il pubblico del saggio. Conoscendo gli antefatti e le dinamiche di gruppo viste nel primo tempo, capirà chi tradisce, chi entra in crisi, chi mantiene una propria coerenza, chi segnerà la propria autodistruzione.

"Molti anni fa (nel 1985/1986, ndr) - racconta Salvatores - "misi in scena Comedians per il Teatro dell'Elfo di Milano. Lo spettacolo, interpretato da giovani attori, che in seguito sono diventati molto famosi (tra questi Paolo Rossi, Claudio Bisio, Antonio Catania, Silvio Orlando, ndr) venne replicato per tre anni di seguito e Griffiths ne fu molto contento e quando recentemente gli ho proposto di adattare il testo per lo schermo con grande entusiasmo mi ha risposto “Go ahead with all speed. You'll do it well”. Adattare per lo schermo il testo di Griffith dà sicuramente la possibilità di creare un film sulla comicità seppure non si tratti solo di questo. Infatti, attraverso le varie performance il film ci farà riflettere sia sul significato di comicità che sull'importanza di fare delle scelte nella vita e di rimanere fedeli alle scelte fatte".

In scena: Ale e Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno e Vincenzo Zampa, con la partecipazione straordinaria di Christian De Sica.