Furiosa: annunciata data inizio riprese e uscita per il prequel di Mad Max Fury Road!

Finalmente si fanno concrete le cose con l'annuncio dell'inizio riprese e dell'uscita di Furiosa di George Miller, prequel e origin story del personaggio di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road, qua interpretata da Anya Taylor Joy. L'annuncio in una conferenza stampa con George Miller e Chris Hemsworth.

George Miller ha tenuto una conferenza stampa, due clip della quale vedete qua sotto, riportate da una giornalista australiana, per annunciare la data di inizio delle riprese di Furiosa, l'atteso prequel incentrato sul personaggio interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road, che nella versione più giovane sarà la lanciatissima regina degli scacchi Anya Taylor-Joy. Ad accompagnare il vivacissimo regista, che porta splendidamente i suoi 76 anni, c'era anche Chris Hemsworth, attualmente impegnato sul set di Thor: Love and Thunder, che sarà uno degli interpreti insieme a Yahya Abdul-Mateen II e che, essendo cresciuto coi film di Miller, ha dichiarato di avvertire il grande onore e la responsabilità di portare avanti la saga.

Oltre all'annuncio della data di inizio riprese e uscita, Miller ha detto che Furiosa avrà dimensioni maggiori del film che gli ha dato vita: "Fury Road si svolgeva nel tempo di tre giorni e tre notti. Questa è una saga che copre molti anni e quindi ci sono un sacco di elementi diversi".

With the announcment that 'Furiosa' will begin filming in Australia in June, star @chrishemsworth talks about what it's like to be a part of the #MadMax universe. pic.twitter.com/gXOfJ0sYTK — Angela Bishop (@AngelaBishop) April 19, 2021

Le riprese inizieranno a giugno nel New South Wales, location dei primi due film della saga di Mad Max iniziata con Mel Gibson. Per assicurarsi che le riprese si svolgessero in Australia, il governo ha concesso incentivi pari a 135 milioni di dollari (americani), il che ne fa il film più costoso mai girato sul posto. Del resto, grazie anche alla situazione covid decisamente sotto controllo, le condizioni di lavoro saranno sicure e ci si aspetta che il film dia lavoro a 850 imprese locali e porti ricavi pari a 270 milioni di dollari, sempre americani, all'economia locale. Ma non è tutto: è stata anche annunciata la data di uscita del film, che almeno per l'Australia sarà il 23 giugno 2023.