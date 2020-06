Frozen 3, quando arriverà il prossimo capitolo?

News Cinema

Marc Smith, capo story artist di Frozen 2, parla con Collider del successo del film e delle prospettive per Frozen 3.

Quando si parla di un film da 1.450.000.000 di dollari d'incasso come Frozen II - Il segreto di Arendelle, pensare alla possibilità di un Frozen 3 è il naturale passo successivo, anzi si attende una conferma come un puro pro forma. Collider ha chiacchierato con Marc Smith, capo story artist di Frozen 2 (e prima ancora di Big Hero 6 e Zootropolis), in occasione della sua partecipazione inevitabile al documentario Frozen II - Dietro le quinte, sei puntate in streaming su Disney+. Smith ha parlato del senso di responsabilità nel gestire personaggi così amati, dopo averci in sostanza chiesto di dare un attimo di respiro al team dei Walt Disney Animation Studios.

Per ora non abbiamo discusso di Frozen 3. Credo che Frozen 2 sia ancora troppo presente nelle menti di tutti per cominciare a pensare a cosa debba accadere dopo, oltre quello. [...]

Per me è la cosa più appagante del mondo vedere a Disneyland o durante Halloween i bambini che si vestono come i nostri personaggi, perché significa che abbiamo creato un legame. Come artista, devi essere in grado di connetterti con un pubblico in un modo che per te ha un significato. E quando ha significato anche per loro, non c'è nulla di meglio per un artista. Credo che valga per chiunque, di sicuro vale per me.