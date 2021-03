Festival di Berlino 2021: ecco i vincitori della Berlinale versione online

News Cinema

Il rumeno Radu Jude si aggiudica l'Orso d'oro con l'ottimo Bad Luck Banging or Loony Porn, nel contesto di un'edizione purtroppo tenutasi per ora solo virtualmente ma di ottimo livello qualitativo.

Sono stati annunciati i vincitori del Festival di Berlino 2021, che si è tenuto in questi giorni in una versione purtroppo tutta virtuale e riservata agli addetti ai lavori, ma con un'ottimo livello qualitativo nella selezione dei film in concorso e non.

In attesa quindi della versione fisica della Berlinale 2021, che si terrà in giugno nella capitale tedesca con repliche dei film visti in questi giorni online dalla stampa e dagli addetti del mercato, complimenti al direttore artistico Carlo Chatrian e al suo gruppo di collaboratori per il lavoro svolto.

La giuria internazionale, composta da cinque tutti vincitori in passato dell’Orso d’oro (il regista iraniano Mohammad Rasoulof, l’israeliano Nadav Lapid, la rumena Adina Pintilie, l’ungherese Ildikó Enyedi, la bosniaca Jasmila Zbanic e il nostro Gianfranco Rosi), ha visto i film in sala a Berlino, e ha assegnati i seguenti premi:

Orso d'oro per il miglior film: Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn) di Radu Jude

Orso d'argento Gran Premio della Giuria: Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy) di Ryusuke Hamaguchi

Orso d'argento Premio della Giuria: Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class) di Maria Speth

Orso d'argento per la miglior regia: Dénes Nagy per Természetes fény (Natural Light)

Orso d'argento per la migliore interpretazione: Maren Eggert in Ich bin dein Mensch (I'm Your Man) di Maria Schrader

Orso d'argento per la migliore interpretazione da non protagonista: Lilla Kizlinger in Rengeteg - mindenhol látlak (Forest - I See You Everywhere) di Bence Fliegauf

Orso d'argento per la miglior sceneggiatura: Hong Sangsoo per Inteurodeoksyeon (Introduction) di Hong Sangsoo

Orso d'argento per il miglior contributo artistico: Yibrán Asuad per il montaggio di Una película de policías (A Cop Movie) di Alonso Ruizpalacios

