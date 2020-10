Festival del Cinema Italiano: i vincitori della prima edizione diretta da Paolo Genovese

News Cinema

Si è conclusa la prima edizione del Festival del Cinema Italiano di San Vito Lo Capo. I lavori giudicati migliori, sono stati premiati con la Stella d'Argento.

Si è chiusa la prima edizione del Festival del Cinema Italiano. Presentata dalla conduttrice e showgirl Veronica Maya, la cerimonia ha visto avvicendarsi sul palco del Teatro Comunale “Frate Anselmo Caradonna” di San Vito Lo Capo, ospiti e vincitori dei lavori presentati in concorso, tutti rigorosamente di produzione italiana. “I Festival sono necessari perché danno la possibilità al pubblico di avvicinarsi agli artisti”, ha dichiarato il Direttore Artistico del Festival Paolo Genovese, “e la loro importanza è tale in ogni tipo di realtà, anche in quelle più piccole come la nostra”. Tra una premiazione e l'altra, il pubblico ha accolto la madrina del Festival Agata Alonzo, il comico palermitano Roberto Lipari e le esibizioni della vincitrice della 13ª edizione di X Factor Sofia Tornambene e della cantautrice e scrittrice Erica Mou.

Nel corso della serata, la giuria presieduta da Massimiliano Bruno e composta da Michela Andreozzi, Matilde Gioli, Paolo Kessisoglu, Rolando Ravello e da Edoardo Leo (questi ultimi due non presenti), ha premiato le opere in concorso assegnando le “Stelle d’argento al Cinema Italiano”. Questi i vincitori:

Premio del pubblico: Guida romantica a posti perduti

Miglior attore non protagonista: ex aequo Giovanni Calcagno per Paradise, una nuova vita e Luca Zunic per Non odiare

per e per Miglior attrice non protagonista: Carla Signoris per La vacanza

per Miglior attrice: Sara Serraiocco per Non odiare

per Miglior attore: Alessandro Gassmann per Non odiare

per Miglior Opera Prima: Non odiare di Mauro Mancini

di Miglior film: La vacanza di Enrico Iannaccone

Il Direttore Artistico, Paolo Genovese, ha inoltre consegnato a Matilde Gioli il Premio “Franca Valeri” e a Stefano Fresi il Premio “Vittorio Gassman”. L’attore romano ha colto l’occasione per condividere l’incredibile aneddoto di quando, da bambino, cadendo nel fango mentre giocava in un parco gli si avvicinò un signore per chiedergli se si era fatto male: quell’uomo dalla voce inconfondibile era proprio Gassman.

A Signorina con sesamo di Giuseppe Moschella è andato il premio per il Miglior Cortometraggio, mentre la giuria composta dai giornalisti Stefano Amadio, Arianna Finos e Annamaria Piacentini, ha consegnato la Stella d’argento per il Miglior Documentario a La lunga rotta di Roberto Lo Monaco. Ambientato nelle calde acque del Mediterraneo, La lunga rotta segue l'attività dei pescatori intorno al tonno rosso dove, nei mari caldi della Sicilia, da secoli viene pescato con tecniche diverse, possibilmente sempre meno aggressive verso l’ambiente.

Il Festival del Cinema Italiano con Presidente onorario Fabrizio Del Noce, dedicato alla valorizzazione del cinema Made in Italy, è organizzato da A&D Comunicazione sotto la direzione di Antonio Voltolina. La produzione dell’edizione 2020 è di Nexthing Entertainment. L’appuntamento si avvale del patrocinio di: Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia, Comune di San Vito Lo Capo, Centro Sperimentale di Cinematografia, Riserva Naturale dello Zingaro; il sostegno di Mibact e del Comune di San Vito Lo Capo. Tra gli sponsor della manifestazione: Eni, Buy Buy Sicily, Fourghetti, Cantine Florio, Sacchi Gioielli - l’orafo artigiano che ha creato la “Stella d’argento”, GroupPack, TechniTransport, Technipes, Edil Impianti, Wmesh, Villaggio Cala Mancina, GalleryMood, Capellimania Maria Avaro e tra i media partners: Sky Cinema, Leblon Communication, Rai Radio Live, Smile Vision e Coming Soon.

La cerimonia di premiazione condotta andrà in onda su Rai2, nella serata del 13 ottobre 2020.