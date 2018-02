E' ufficiale: Jessica Chastain è in trattative per IT Chapter 2!

Anche se la voce circolava da tempo, soltanto ora possiamo finalmente scrivere che Jessica Chastain è ufficialmente in trattative per interpretare la versione adulta di Beverly Marsh in IT Chapter 2, che arriverà nelle sale americane a partire dal 6 settembre 2019.

Se l'attrice due volte candidata all'Oscar (The Help, Zero Dark Thirty) dovesse ottenere la parte come sinceramente speriamo, sarebbe la sua seconda collaborazione con il regista Andy Muschietti. I due hanno infatti già girato insieme l'esordio dietro la macchina da presa del cineasta, l'horror Mama. Il film si rivelò una grossa sorpresa al botteghino americano con più di 70 milioni di dollari incassati.

Nei mesi passati sia i milioni di fan del primo IT che gli stessi giovani protagonisti del film avevano espresso il loro appoggio al'idea che la Chastain prendesse il ruolo della giovane Sophia Lillis, che ha interpretato Beverly nel Chapter 1. Non si sa ancora quali attori reciteranno nella versione adulta dei celeberrimi Losers, ma pare abbastanza scontato che Bill Skarsgård torni a interpretare il malefico clown Pennywise. Alla sceneggiatura del sequel, che come già anticipato non sarà soltanto ambiento ai giorni nostri ma avrà anche parti che torneranno agli anni '80, è stato chiamato nuovamente Gary Douberman.

IT è stato capace di guadagnare ben 700 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 327 soltanto negli Stati Uniti, dove lo scorso settembre ha aperto con un weekend da 123 milioni di incasso. Il film di Muschietti è il quarto film R-rated della storia del cinema americano per incassi ottenuti dopo La passione di Cristo, Deadpool e American Sniper.

Il prossimo film in cui vedremo Jessica Chastain è X-Men: Dark Phoenix.