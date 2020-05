È morto Michel Piccoli, uno dei più grandi interpreti del cinema europeo

News Cinema

A 94 anni ci ha lasciato un monumento del cinema transalpino, fra i più iconici degli ultimi 70 anni.

L’attore Michel Piccoli è morto a 94 anni, come ha annunciato la famiglia all’agenzia di stampa AFP, attraverso Gilles Jacob, grande amico dell’attore e per decenni direttore e poi presidente del Festival di Cannes. “Michel Piccoli si è spento il 12 maggio fra le braccia della moglie Ludivine e dei suoi figli piccoli Inord e Missia, in seguito a un ictus cerebrale”, ha comunicato la famiglia.

Un vero monumento del cinema europeo, oltre che francese, nel corso di una carriera lunga 70 anni, ha recitato in più di 200 produzioni al cinema e in televisione, oltre a più di cinquanta spettacoli teatrali. Ha lavorato con mostri sacri come Jean Renoir, Agnès Varda, Alfred Hitchcock, Costa-Gavras, e soprattutto Claude Sautet, di cui è diventato un vero attore feticcio. Lo ricordiamo per film come Il disprezzo di Godard, che lanciò la sua carriera nel 1963, Il diario di una cameriera di Bunuel, Dilinger è morto e La grande abbuffata di Marco Ferreri

È stato molto amato dal nostro cinema, basti pensare, oltre ai citati film di Ferreri, all’interpretazione del papa in preda alle insicurezze di Habemus Papam di Nanni Moretti o al ruolo in Salto nel vuoto di Marco Bellocchio, per cui nel 1980 vinse il premio come miglior attore a Cannes.

L’ultima volta l’abbiamo visto al cinema in Holy Motors di Leos Carax nel 2012.