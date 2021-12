È morta Anne Rice, l'autrice di Intervista col vampiro

News Cinema

Una delle scrittrici di riferimento americane per horror e gothic, autore del grande classico Intervista col vampiro, è morta a 80 anni Anne Rice, una delle icone di New Orleans.

Una delle grande icone di New Orleans, Anne Rice, scrittrice di un classico horror come Intervista col vampiro, è morta a 80 anni, in seguito a complicazioni successive a un infarto. Lo ha annunciato il figlio Christopher con un post sulla pagina Facebook della tanto amata madre. Ha anche aggiunto che sarà sepolta nel mausoleo di famiglia del Metairie Cemetery di New Orleans, nel corso di una cerimonia privata. "Ci ha lasciato quasi diciannove anni esatti dopo mio padre, suo marito Stan."

Nata nella splendida città della Louisiana nel 1941, si è fatta conoscere nella sua carriera di scrittrice come una delle icone della città è della narrativa gotica e horror. Ha venduto più di 150 milioni di copie con i suoi libri. Il suo capolavoro, Intervista col vampiro, lo scrisse come esordio all'inizio degli anni '70, quando stava elaborndo il lutto tremendo della morte di sua figlia Michelle. Seguirono altri nove romanzi di quella che venne chiamata The Vampire Chronicles. Nel 1994 il film tratto da quella storia, diretto da Neil Jordan e con protagonisti Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas e Christian Slater. Fu la stessa Rice a scrivere l'adattamento.