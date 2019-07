È Austin Butler l'Elvis Presley di Baz Luhrmann!

News Cinema

Il giovane attore reciterà nel film accanto a Tom Hanks e l'ha spuntata su un nutrito gruppo di concorrenti.

Dopo che la rosa si era ristretta a cinque concorrenti, come vi abbiamo raccontato, Baz Luhrmann ha finalmente scelto il suo giovane Elvis Presley, per il film biografico che racconta la sua storia e quella del suo onnipresente manager, il colonnello Parker, interpretato da Tom Hanks. Si tratta di Austin Butler, che ha dovuto come tutti sottoporsi a numerosi provini con trucco e parrucco, prima di essere scelto come protagonista del film Warner Bros.

Sapevo che non avrei potuto fare questo film se il cast non fosse stato assolutamente perfetto" - ha dichiarato Luhrmann - "E abbiamo cercato estensivamente un attore che potesse evocare i movimenti naturali e le qualità vocali di questa impareggiabile star, ma anche la vulnerabilità dell'artista. Durante tutto il processo del casting è stato un onore per me incontrare una tale varietà di talenti. Avevo sentito parlare di Austin Butler per il suo ruolo di spicco in The Iceman Cometh con Denzel Washington a Broadway, e attraverso il viaggio di una serie prolungata di audizioni e laboratori di musica e recitazione, ho saputo senza alcun dubbio di aver trovato qualcuno in grado di incarnare lo spirito di una delle figure musicali più rappresentative al mondo.

Il film, il primo di Luhrmann dopo The Great Gatsby, è stato scritto assieme a Craig Pearce e sarà girato l'anno prossimo per venire incontro ai molti impegni di Hanks.

Noi intanto troveremo Austin Butler in C'era una volta... a Hollywood e lo abbiamo visto di recente in I morti non muoiono (era Jack, uno dei due amici del personaggio di Selena Gomez). Chi segue le serie tv probabilmente lo ricorda in The Carrie Diaries e Switched at Birth. L'attore californiano compirà 28 anni in agosto, e noi siamo davvero curiosi di vederlo nei panni del giovane Elvis.