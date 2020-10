Dwayne Johnson si ferisce in palestra e assaggia il suo sangue: "Sa di tequila"

News Cinema

Durante un allenamento con i pesi, Dwayne Johnson si è infortunato e non ha perso occasione di condividere la ferita in un video su Instagram.

Il consuento allenamento in palestra per Dwayne Johnson si è tinto di rosso. Tra i regolari post dell'attore sul suo profilo Instagram, ci sono anche foto e video motivazionali in cui suda 77 camicie mentre si sfonda di esercizi per tenere gonfia la sua caratura hollywoodiana.

Nell'ultima sessione qualcosa è andato storto, precisamente, "mi sono aggrovigliato con la catena da 50 libbre e ora ho bisogno di punti" scrive Johnson nella didascalia (50 lb = 22,6 kg).

Dwayne Johnson ferito in palestra, il video della "degustazione" di sangue

Tra gli hashtag che The Rock inserisce quando i suoi post vertono sulla sua palestra personale, la Iron Paradise come la chiama lui, c'è spesso #HardestWorkerInTheRoom, perché lui è quello che si fa il culo più di tutti, sempre e comunque.

Il fatto che sia ogni volta così affamato, motivato e carico a pallettoni è una delle ragioni che spingono i suoi 201 milioni di follower a seguirlo. In tutto ciò che fa investe se stesso seriamente in prima persona e sempre con grande autoironia. "Qui non si pratica il gioco delle pulci e non si recitano filastrocche per bambini" scrive l'ex wrestler, "assaggia il tuo sangue, continua l'allenamento e ricuciti più tardi - regole della casa".

E che sapore ha il sangue di Dwayne Johnson? Stando a quanto dice lui, sa di Teremana (la tequila che produce lui stesso), di calli (sì, quelli vengono alle mani per il duro lavoro) e di salsa piccate Blamoan (termine da lui coniato che unisce le parole Black e Samoan, le sue origine etniche).