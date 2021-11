Disney+ Day, Jungle Cruise con Dwayne Johnson ed Emily Blunt per un degno festeggiamento

News Cinema

Il Disney+ Day viene adeguatamente celebrato con lo sblocco sulla piattaforma dell'avventura per famiglie Jungle Cruise, interpretato da Dwayne Johnson ed Emily Blunt, ora visionabile da tutti gli abbonati.

Il Disney+ Day del 12 novembre 2021 apre il sipario su Jungle Cruise, l'avventura per famiglie interpretata da Dwayne Johnson ed Emily Blunt, le cui peripezie sono quindi ora disponibili a tutti gli abbonati di Disney+, con la prospettiva di attirarne di nuovi: fino al 14 novembre infatti è possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti e pagare il primo mese 1.99 euro invece dei canonici 8.99. Ma da dove arriva Jungle Cruise e cosa racconta? È importante capirlo anche perché in un prossimo futuro ci aspetta un sequel del film di Jaume Collet-Serra... Guarda Jungle Cruise su Disney+ Jungle Cruise: Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jungle Cruise, la trama del film con Dwayne Johnson ed Emily Blunt

Jungle Cruise è la storia di un piccolo battello, gestito da Frank (Dwayne Johnson), che nella giungla amazzonica dei primi del XX secolo accompagna i turisti in turbolenti tour. La sua vita in bolletta viene sconvolta dall'arrivo della scienziata Lily (Emily Blunt) e di suo fratello McGregor (Jack Whitehall), che sono sulle tracce del mistico Albero della Vita: avrebbe incredibili capacità curative. Non senza qualche remora, Frank accompagna i due nell'impresa, ma a rendere tutto più complicato c'è un folle nobile tedesco, il Principe Joachim (Jesse Plemons), disposto a tutto per mettere le mani sull'Albero prima della volitiva Lily e della sua spedizione...

Jungle Cruise, le sue origini in un parco a tema

La sceneggiatura di Jungle Cruise, scritta da Michael Green, Glenn Ficarra & John Requa, è liberamente ispirata all'attrazione omonima nel parco a tema di Disneyland, l'originale sogno di Walt Disney supervisionato da lui stesso. In particolare, la "giostra" di Jungle Cruise faceva parte del nucleo originale del parco, alla sua inagurazione, nel lontanissimo ma storico 17 luglio del 1955.

Il pubblico esplora la giungla su un battello richiamato da quello di Frank nel film, tra piante esotiche e situazioni avventurose evocative, con animatronici di animali come ippopotami ed elefanti. L'attrazione fu progettata da Harper Goff, ispirandosi al film La regina d'Africa (1951) di John Houston con Katherine Hepburn e Humphrey Bogart, ma anche al documentario Il leone africano (1955). Realizzare praticamente Jungle Cruise fu però una sfida, per rimanere nei costi, tanto che il responsabile della sua costruzione, Bill Evans, nascose tra vere piante esotiche altre che ne avevano soltanto l'aspetto! Un po' come accade nell'analoga giostra dei Pirati dei Caraibi, i meccanismi e i binari del "battello" erano celati da un'acqua intorbidita ad arte con coloranti a tema. Leggi anche Il gioco del Camerino Disney+ mette alla prova ogni fan Marvel, Disney e Star Wars!

Jungle Cruise, l'importanza del film per Dwayne Johnson

Dwayne Johnson, che insieme a Emily Blunt ha già accettato il progetto di un Jungle Cruise 2 che entrerà a breve in preproduzione, ha rivelato che questo film ha avuto per lui un'enorme simbolica importanza. Annunciandone l'uscita su Instagram, "The Rock" ha raccontato che nei primi Duemila, quando ancora da wrestler si era affacciato al cinema solo con Il re scorpione, aveva visto al cinema il primo Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna (che trovate anche su Disney+) e aveva sognato: sarebbe riuscito un giorno a ottenere dalla Disney di rappresentare un franchise storico al cinema? Con Jungle Cruise è successo sul serio, per cui al di là del mestiere di divo e dei contratti da firmare, questo lungometraggio rappresenta per Dwayne un passo storico... Scopri Disney+