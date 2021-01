Disney+ cresce con Star e 260 film in più, non solo per famiglie

News Cinema

Dal 23 febbraio Disney+ ospita il brand Star, dove avranno posto i film non prodotti sotto marchio Disney o provenienti dal catalogo dell'acquisita Fox: qui parliamo dei 260 lungometraggi che arricchiranno l'offerta.

Vi abbiamo già comunicato che Disney+ dal 23 febbraio crescerà col brand Star, un altro contenitore dove la major porrà le produzioni di sua proprietà, tra cinema e serie tv, che non rientrino nella sua filosofia "per famiglie" e/o provenienti da cataloghi ottenuti tramite acquisizioni, principalmente dal catalogo 20th Century Fox. In questo articolo ci occupiamo delle produzioni cinematografiche: al di là dell'elenco completo dei 260 film proposti, ve ne eidenziamo prima alcuni, ricordandovi anche che l'espansione di Disney+ porterà dal 23 febbraio il prezzo degli abbonamenti a 8,99€ al mese o 89,99€ all'anno, aggiornando la piattaforma con un parental control tramite PIN, per i contenuti non adatti ai più piccoli.

50 serie tv in arrivo a febbraio su Disney+ con la nuova area Star Leggi anche

Disney+, le saghe che arrivano su Star: Alien, Die Hard, Planet of the Apes

Lo sblocco del catalogo Fox per i più grandicelli su Star nell'ambito di Disney+ porta in streaming tutta la saga di Alien, da Alien fino ad Alien: Covenant entrambi di Ridley Scott, passando per i contributi di David Fincher, Jean-Pierre Jeunet e naturalmente James Cameron, che vedrà su Star anche il suo imprescindibile kolossal Titanic. È una saga di culto anche quella di Die Hard, da Trappola di cristallo all'ultimo Die Hard - Un buon giorno per morire, terreno per il duro Bruce Willis. Non è poi una serie storica, ma è una delle trilogie kolossal meglio riuscite degli ultimi anni: parliamo del reboot del Pianeta delle Scimmie, composto da L'alba del pianeta delle scimmie, Apes Revolution e The War.



The War - Il Pianeta delle Scimmie: Nuovo trailer italiano del film - HD

Disney+, i cinecomic più scorretti appaiono su Star

Finalmente Wade Wilson appare su Disney+, grazie alla scappatoia del brand Star: Deadpool e Deadpool 2 saranno disponibili al Day 1 di Star, ma vi sarà caricato anche l'interessante e autoriale Logan - The Wolverine di James Mangold, canto del cigno di un grande Hugh Jackman nei panni del personaggio Marvel. Sono tratti da fumetti, in questo caso graphic novel di Mark Millar, anche i due strafottenti Kingsman: Secret Service e Kingsman: Il Cerchio d'oro di Matthew Vaughn, con Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton e Mark Strong.



Kingsman 2: Il Cerchio d'Oro: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Disney+, i grandi registi e film più famosi nel catalogo Star

Curiosando nel lungo elenco, saltano all'occhio alcuni film d'autore di assoluto rilievo, che fa piacere vedere affiorare: ci saranno il Tim Burton di Ed Wood, il David Cronenberg di La mosca, il Mel Gibson di Braveheart, lo Spike Lee cattivissimo di Summer of Sam, lo Wes Anderson di Le avventure acquatiche di Steve Zissou e l'M. Night Shyamalan del suo The Village.

Grandi successi si sono poi rivelati in sala anche l'Assassinio sull'Orient Express di e con Kenneth Branagh, Il diavolo veste Prada con Meryl Streep e Anne Hathaway, il cult demenziale Tutti pazzi per Mary dei fratelli Farrelly e il virtuosistico Vita di Pi di Ang Lee.





Assassinio sull'Orient Express: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Ecco l'elenco completo dei 260 film che appariranno su Disney+ nel brand Star dal 23 febbraio:

(500) giorni insieme

12 Rounds

127 Ore

42 to 1

58 minuti per morire - Die Harder

7 sconosciuti a El Royale

A letto con il nemico

A Proposito di Steve

Absolutely Fabulous - Il film

Al di là della vita

Alamo - Gli Ultimi Eroi

Alien

Alien - La Clonazione

Alien: Covenant

Alien 3

Aliens - Scontro finale

Aliens vs. Predator 2

Alta Fedeltà

Amarsi

Amelia

Amore a prima svista

Anna And The King

Annapolis

Anno 2670 - Ultimo atto

Another Earth

Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie

Aracnofobia

Assassinio sull'Orient Express

Attacco al potere

Australia

Bachelor Party - Addio al celibato

Bad Company

Bangkok, senza ritorno

Be Water

Bella, Bionda...e dice Sempre sì

Benvenuti a Cedar Rapids

Benvenuti in paradiso

Big Trouble - Una valigia piena di guai

Borat: Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan

Boys Don’t Cry

Braveheart - Cuore impavido

Brooklyn

Brothers in Exile

Bubble Boy

Buffy l'ammazzavampiri

Casanova

Celtic Pride - Rapimento per sport

Chasing Tyson

Che aria tira lassù?

Chi è Senza Colpa

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Città di carta

Cocoon - Il ritorno

Commando

Complicità e sospetti

Confetti

Crazy/Beautiful

Cyrus

Dalle 9 alle 5...orario continuato

Dark Water

Darkest Minds

Deadpool

Deadpool 2

Diario di uno scandalo

Die Hard - Duri a morire

Die Hard - Trappola di cristallo

Die Hard - Un Buon giorno per morire

Die Hard - Vivere o Morire

Difesa ad Oltranza

Dimmi che non è vero

Dollari sporchi

Dom Hemingway

Donne - Waiting to Exhale

Double Take

Dragonball: Evolution

E venne il giorno

Ed Wood

Exodus - Dei e Re

Firelight

Fottute!

Four Falls of Buffalo

Fright Night - Il vampiro della porta accanto

Fury

Gifted – Il dono del talento

Gigolò per Sbaglio

Giochi d'adulti

Giù le mani dal mio periscopio

Good Morning, Vietnam

Grosso Guaio a Chinatown

He Got Game

Hello, Dolly!

High Heels and Low Lifes

Hitman - L'assassino

Hitman: Agent 47

Hope Springs

Hot Chick - Una bionda esplosiva

I Heart Huckabees - Le strane coincidenze della vita

Idiocracy

Il 13° Guerriero

Il Diavolo Veste Prada

Il Genio

Il Gioiello del Nilo

Il Mio Ragazzo è un Bastardo

Il ponte delle spie

Il terrore dalla sesta luna

Il treno per il Darjeeling

Impiegati... male!

In fuga per tre

In Her Shoes - Se Fossi Lei

Independence Day

Independence Day: Rigenerazione

Innocenza infranta

Io vi troverò

Jennifer´s Body

Jordan Rides The Bus

Joshua

Kingsman: Il Cerchio d'oro

Kingsman: Secret Service

Kung Pow

L’urlo dell’odio

La Battaglia dei Sessi

La cugina Bette

La famiglia Savage

La guerra dei Roses

La Leggenda degli Uomini Straordinari

La lettera scarlatta

La maledizione di Damien

La mia vita a Garden State

La mosca

La Neve nel Cuore

La piramide

La ragazza del dipinto

La Risposta è nelle Stelle

La rivincita dei nerds II

La sottile linea rossa

La Vera Storia di Jack lo Squartatore - From Hell

La vita segreta delle api

Ladyhawke

Ladykillers

L'alba del pianeta delle scimmie

L'amore in gioco

L'amore in valigia

Laureata... e adesso?

Le avventure acquatiche di Steve Zissou

Le verità nascoste

L'Innocenza del Diavolo

L'isola dei cani

Little Miss Sunshine

Logan - The Wolverine

L'ultimo contratto

L'ultimo re di Scozia

L'uomo del fiume nevoso

Ma dov'è andata la mia bambina?

Manuale d'infedeltà per uomini sposati

Margaret

Marigold Hotel

Mato Grosso

Max Payne

Maze Runner - Il Labirinto

Maze Runner - La Fuga

Maze Runner - La rivelazione

Melinda e Melinda

Men of Honor - L'Onore degli Uomini

Mike & Dave - Un matrimonio da sballo

Mistery, Alaska

Money for Nothing

Moulin Rouge!

Mr. Destiny

Nature Boy

Nemico Pubblico

Never Die Alone

Niente da perdere

No Mas

Non Dico Altro

Non lasciarmi

Non per soldi... ma per amore

Occhio al testimone

Of Miracles and Men

Oggi Sposi...Niente Sesso

Omen - Il presagio

Oscar e Lucinda

Oscure presenze a Cold Creek

Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo

Paura primordiale

Per incanto o per delizia

Per legittima accusa

Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie

Playboy in prova

Pony Excess

Powder - Un incontro straordinario con un altro essere

Power Rangers - Il film

Presa mortale

Pretty Woman

Prima e Dopo

Programmato per uccidere

Promesse e compromessi

Prometheus

Quel fantastico peggior anno della mia vita

Quiz Show

Reazione a Catena

Red Sparrow

Riccardo III - Un uomo, un re

Rimbalzi d'Amore

Ritorno al Marigold Hotel

Robin Hood

Ruby Sparks

Rumori fuori scena

Rushmore

S.O.S. Summer of Sam - Panico a New York

Saluti dal caro estinto

Sei giorni, sette notti

Shadow Program - Programma segreto

Simon Birch

Solaris

Sopravvissuto - The Martian

Spia e lascia spiare

Super Troopers

Super Troopers 2

Swing Kids - Giovani ribelli

Taken - La vendetta

Taken 3 - L'ora della verità

Terminal Velocity

The Beach

The Day After Tomorrow

The East

The Fab Five

The Sessions - Gli incontri

The Transporter

The Village

The War - Il pianeta delle scimmie

Tina - What's Love Got to Do with It

Titan A.E.

Titanic

Transporter: Extreme

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Tristano & Isotta

Tuo, Simon

Tutte contro lui - The Other Woman

Tutti pazzi per Mary

Ultimatum Alla Terra

Un allenatore in palla

Un amore speciale

Un giorno per sbaglio

Un Natale speciale a New York

Una donna in carriera

Una Folle Stagione d'Amore

Una notte con Beth Cooper

Uno Sbirro Tuttofare

Uno sguardo dal cielo

Uno strano scherzo del destino

Unstoppable - Fuori controllo

Venga il tuo regno

Veronica Guerin - Il prezzo del coraggio

Vicini del terzo tipo

Vita di Pi

Vulcano - Los Angeles 1997

Wagons-lits con omicidi

War Horse

Waterboy

X Files - Il Film