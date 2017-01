Debbie Reynolds se n'è andata a 84 anni poche ore dopo sua figlia Carrie Fisher

E' con rassegnata amarezza che dobbiamo scrivere anche della scomparsa di Debbie Reynolds, a poche ore dalla morte di sua figlia Carrie Fisher. L'attrice aveva 84 anni. A quanto pare avrebbe avuto un malore in seguito alla scoperta del decesso della Fisher, e oggi si è spenta alCedars Sinai Medical Center.



La carriera di Debbie Reynolds è letteralmente esplosa a soli diciannove anni nel 1952, quando Stanley Donen la scelse per recitare accanto a Gene Kelly in uno dei più grandi musical di tutti i tempi, Cantando sotto la pioggia.





Tra gli altri ruoli più recenti che meritano segnalazione c'è anche quello della madre di Kevin Kline nella spassosa commedia In & Out. Nel 1964 l'attrice venne candidata all'Oscar per Voglio essere amata in un letto d'ottone, altro spassoso musical di Charles Walters.

A questo punto per omaggiare la memoria di Debbie Reynolds e di sua figlia Carrie Fisher vi consigliamo di recuperare un piccolo grande film di Mike Nichols, Cartoline dall'inferno, adattamento cinematografico di uno dei romanzi della Fisher che raccontava in maniera ironica del suo rapporto dolceamaro con la madre. A dare volto ai due personaggi che dietro nomi fittizi rappresentavano la Reynolds e la Fisher due altre leggende del cinema come Shirley MacLaine e Meryl Streep. Buona visione.