Creators - The Past: William Shatner nel primo colossal fantasy italiano

Esce al cinema l'8 ottobre, la space opera Creators - The Past, opera prima di Piergiuseppe Zaia e primo colossal di genere made in Italy, che tra gli attori ha anche William Shatner.

Creators - The Past è il primo capitolo di una prevista trilogia (il secondo film, Creators - The Present, è già in preparazione), un colossal fantasy sci-fi di grandi ambizioni, che arriva finalmente al cinema l'8 ottobre, sette mesi dopo l'uscita programmata e rinviata per ovvi motivi e la pubblicazione di un romanzo gemello. Quasi un anno fa, a Lucca Comics & Games, avevamo incontrato i suoi entusiasti autori e co-sceneggiatori: il regista Piergiuseppe (Beppe) Zaia, alla sua opera prima, e l'attrice e “dea ex machina” dell'operazione, anch'essa al debutto cinematografico, Eleonora Fani, che per la gioia dei fan sfidava il freddo e la pioggia sotto strati di trucco da aliena e nei succinti panni di Lady Airre. Nonostante l'impianto tipicamente americano, il cast internazionale e alcuni nomi di esperienza mondiale nella troupe – come l'aiuto regista Patrick Kinney, che vanta una lunga collaborazione con Steven Spielberg e altri grossi nomi, e il colorist hollywoodiano Walter Volpatto - questo film, con cui il regista, che proviene dal mondo della musica, e la cosceneggiatrice e attrice - psicoterapeuta, attrice teatrale studiosa di mondi alternativi, simbolismo e archetipi, e creatrice della psicomimesis, un metodo che utilizza il teatro per affrontare i problemi psicologici - intendono rilanciare in Italia un genere assente dai nostri schermi (almeno in queste dimensioni), è infatti di produzione interamente italiana, realizzato in modo indipendente e (ci tiene a sottolineare Zaia) senza sponsor, con maestranze nazionali e girato tra Ivrea, la Val D'Aosta, Venezia e il biellese in 5k con telecamere Red, con un lunghissimo processo di post-produzione per gli effetti visuali e il sonoro in Dolby Atmos e una colonna sonora, composta dallo stesso Zaia, di ben 75 temi, pubblicata in un disco con 24 brani long version.



Creators - The Past: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD





Niente è stato lasciato al caso, nemmeno i doppiatori che hanno le celebri voci di Luca Ward e Mario Cordova. Prima di dedicare un altro approfondimento al film, partiamo dal cast, che comprende il noto attore inglese Bruce Payne (Lord Kal, accreditato anche come produttore associato, aiuto regista e dialogue coach nel film), Gérard Depardieu, l'italo americano Marc Fiorini, Jennifer Mischiati, il cantante e youtuber norvegese Pellek, l'asso del parkour Sebastien Foucan (vedi sequenza iniziale di Casino Royale) e Daniel McVicar, ma soprattutto lui, il primo e migliore capitano Kirk di Star Trek, William Shatner, che interpreta uno degli otto Creators, Lord Oghma. Ma prima di parlare di lui, vi raccontiamo qualcosa di più sulla trama del film, come ce l'ha ben spiegata a Lucca Eleonora Fani, che ha sviluppato l'idea iniziale di Beppe Zaia.





Creators - The Past, ma chi sono i Creators?

I Creators sono 8 alieni che governano l'universo, si muovono su piani di realtà diversi e governano il cosmo, tra cui anche il pianeta terra. Si incontrano all'inizio del film in una specie di riunione, dove devono decidere come sfruttare un allineamento galattico che si sta realizzando. Ci sono tutti tranne uno, Lord Kanaff, che è il creator che governa il pianeta terra. Come succede sempre, la Terra è quella più incasinata, gli esseri umani sono indisciplinati, e il Creator del pianeta evidentemente è un personaggio che non è riuscito a tenere le redini della situazione. Non si presenta alla riunione e non consegna la Lens, che è una sfera e anche un hard disk, un oggetto alieno che contiene la memoria e anche un po' la coscienza del pianeta di riferimento. Gli altri Creators decidono di mandare uno di loro, ovvero Lady Airre, il mio personaggio, a cercare lui e la Lens. Lei ha anche dei figli sul pianeta terra, degli ibridi, frutto di esperimenti genetici e viene sviluppato anche il lato umano del personaggio, una madre che tiene alla loro vita. Da lì parte un'avventura girata in location costruite in computer grafica (3D) ma anche in location reali, perché la Lens è stata gettata nel Carnevale di Ivrea, trasformata in arancia. È questo infatti il periodo in cui si svolge la storia e ci sono scene ambientate anche durante il carnevale di Venezia.





William Shatner è Lord Oghma in Creators - The Past