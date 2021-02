Claudio Bisio positivo al Covid-19

News Cinema

L'attore milanese ha postato su Instagram delle storie in cui dice di essere in quarantena a casa perché positivo al coronavirus, motivo per il quale non ha partecipato alla conferenza stampa della serie Tutta colpa di Freud.

Doveva tornare di nuovo oggi davanti ai giornalisti, per presentare la serie televisiva Tutta colpa di Freud, di cui è uno dei protagonisti, ma Claudio Bisio non ha potuto partecipare all'attività stampa della nuova serie online su Amazon Prime Video dal 26 febbraio, e in autunno su Canale 5. Il motivo lo ha spiegato lui stesso postando una serie di storie su Instagram in cui racconta di essere positivo da alcuni giorni al Covid19, e quindi di essere chiuso in casa per la quarantena.

"Un saluto a tutti quelli che seguono sui social", ha detto nel video, ringriazando per la pazienza nei confronti di un postatore molto poco attivo, definendosi sobrio e dicendo di non amare il racconto di cose legate alla sua vita privata. In questo periodo, poi, di aneddoti o anteprime legate al lavoro ce ne sono poche, purtroppo, vista la chiusura dei cinema e dei teatri, che hanno costretto la cancellazione di una sua turné prevista per questo periodo.

"Però, una cosa la volevo dire", ha poi aggiunto, "da qualche giorno sono positivo al Covid. Niente di grave, penso e spero. Non ho la febbre, ho solo una tosse fastidiosa, ogni tanto. Ho un po’ di voce abbassata, come sentite. Sto bene, sto lottando. In questi giorni sarei dovuto essere a Roma per presentare un progetto di una serie tv, chiamata Tutta colpa di Freud, tratta dal film di Paolo Genovese, ma non ce la farò. Lascerò l’onore e l’onere ai miei colleghi e al regista, Rolando Ravello, di raccontarvi tutto. Io sono qua a casa, in quarantena, chiuso come tanti noi italiani. Io un po’ di più, a causa della positività. In attesa di tornare ad essere negativo, e ad uscire di casa e rincontrarvi".