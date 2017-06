Ciak d'Oro 2017: trionfano Indivisibili, La pazza gioia, Fiore e La tenerezza

La rivista Ciak annuncia i vincitori dei Ciak d’Oro edizione 2017, riconoscimenti assegnati dai lettori e, in alcuni casi, da una giuria composta da 100 giornalisti e critici cinemografici.

A trionfare è Indivisibili, che si aggiudica ben 8 premi: migliore sceneggiatura, migliore scenografia, migliori costumi, migliore fotografia, migliore colonna sonora, miglior sonoro in presa diretta, miglior manifesto e il Ciak d’Oro Colpo di Fulmine per Marianna e Angela Fontana.

La pazza gioia ottiene invece il Ciak d’Oro per il miglior film, per la migliore attrice protagonista (Micaela Ramazzotti), e per il miglior montaggio (Cecilia Zanuso).

Sono invece due i premi destinati a La tenerezza: il Ciak d’Oro per il miglior regista (Gianni Amelio) e per il miglior attore protagonista (Renato Carpentieri).

Grande trionfo anche per Fiore, che riceve tre targhe: il Ciak-Alice Giovani, il Ciak d’Oro Bello&Invisibile e il Ciak d’Oro Rivelazione dell’anno che va alla protagonista Daphne Scoccia.

Al duo comico formato da Ficarra e Picone va il SuperCiak D’Oro per il successo ottenuto grazie a L’ora legale, mentre a Michele Riondino e Sara Serraiocco è destinato il Ciak d’Oro per la Coppia dell’anno per la loro performance ne La ragazza del mondo. Il film di Marco Danieli vince inoltre il Ciak d’Oro Migliore Opera Prima.

I migliori attori non protagonisti sono Jasmine Trinca per Slam - Tutto per una ragazza e Luca Marinelli per Slam - Tutto per una ragazza e Lasciati andare.

Infine Silvio Orlando riceve, per la sua interpretazione in The Young Pope, il Ciak d’Oro Speciale Serial Movie, e "Lo sai da qui" dei Negramaro vince il Ciak d’Oro per la migliore canzone.

I riconoscimenti verranno consegnati questa sera presso il Link Campus University di Roma, dove ci saremo anche noi, pronti a intervistare i premiati.