Chi sono gli attori Paperoni di Hollywood e quanto guadagnano

Fanno un po' ridere le polemiche sui compensi delle star nostrane, paragonate alle cifre da campioni di calcio di quelle hollywoodiane. Con l'avvento dello streaming, i cachet sono addirittura aumentati. Ecco la lista dei più pagati e dei relativi film.

Mentre i campioni di calcio vengono pagati cifre stratosferiche senza che nessuno batta ciglio, puntualmente in Italia si accendono le polemiche quando si tratta di attori di cinema o personaggi della tv, anche se nel primo caso, va detto, è difficilissimo sapere quanto guadagnano. Non è lo stesso a Hollywood, dove nemmeno lo strapotere dello streaming ha calato i cachet delle star, anzi, li ha perfino aumentati, e quanto guadagnano si sa, anche perché, se non pagassero le tasse, andrebbero dritti in galera, come è successo in passato, ad esempio, a Wesley Snipes.

Hollywood Reporter affronta la questione in un interessante articolo, in cui rammenta che dal 1996 la paga standard per una star e per film è di 20 milioni di dollari: il primo ad assicurarsela, suscitando all'epoca grande scalpore, fu Jim Carrey per Il rompiscatole. Ed è una cifra valida ancora oggi nella maggioranza dei casi. Nel caso dei film che vanno esclusivamente in streaming, il protagonista viene compensato per le mancate percentuali derivanti dall'uscita al cinema.

Ma chi sono oggi i più pagati? Ecco un elenco piuttosto esaustivo, da cui saltano fuori enormi differenze, in base alla destinazione e all'appeal del titolo e della star: